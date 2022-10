Bonucci-Juventus, a breve il rinnovo contrattuale

Il matrimonio tra Leonardo Bonucci e la Juventus è destinato a continuare, il capitano bianconero è ormai ad un passo dal rinnovo con il club con cui è esploso diventando uno dei difensori più apprezzati sul panorama europeo.



Proprio ieri durante la conferenza stampa di viglia della sfida contro l’Empoli, l’allenatore della Juventus ha speso parole al miele per il suo capitano definendolo un esempio per i più giovani ed un leader all’interno dello spogliatoio.

Vista l’età e le ultime prestazioni non certo esaltanti, iniziava a circolare la voce di un possibile addio a fine stagione, invece il difensore viterbese sarebbe pronto a prolungare la sua carriera in bianconero.



Se escludiamo quell’addio improvviso nell’estate del 2017 in cui ha vestito la maglia del Milan, Leonardo Bonucci ha sempre manifestato grande amore verso i colori bianconeri, società con la quale ha praticamente vinto tutto giocando anche una finale di Champions League.

Per anni la cosiddetta BBC (Barzagli-Bonucci-Chiellini) ha dominato in Italia ed in Europa portando Juventus e nazionale italiana a traguardi storici.

#Juventus: #Bonucci firmerà un nuovo accordo con i bianconeri per estendere la scadenza del contratto // Bonucci will extend his contract with Juventus ⏳⚪️⚫️@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) October 21, 2022

Bonucci pronto a rinnovare con la Juventus

Il contratto che lega il numero 19 alla Juventus scadrà il 30 giugno 2024, stando a quanto riportato da Romeo Agresti però il matrimonio verrà prolungato di almeno un anno con il viterbese pronto a scrivere altre pagine importanti di storia bianconera.

Sono ancora da stabilire le modalità ma nei prossimi giorni il calciatore e la dirigenza discuteranno i termini con Bonucci che sarebbe disposto a diminuire il proprio ingaggio per chiudere la carriera in bianconero.

In questo avvio di stagione il numero 19 è stato uno dei giocatori più in difficoltà evidenziando anche vari problemini muscolari a testimonianza di una condizione fisica non più ottimale.

Questa sera contro l’Empoli il viterbese scenderà in campo dall’inizio, indosserà la fascia al braccio e proverà a tirare definitivamente fuori dalla crisi la sua Juventus.

Romeo Agresti, giornalista molto vicino al mondo bianconero, ha sottolineato come le parti siano ormai ai dettagli e nelle prossime settimane comunicheranno l’ufficialità del rinnovo.

Il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare nel mese di novembre quando le parti approfitteranno della pausa mondiali per raggiungere l’accordo definitivo, una cosa è però ormai certa, Leonardo Bonucci rinnoverà il suo contratto con la Juventus.