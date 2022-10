Juventus-Empoli apre l’undicesima giornata di Serie A

By

Questa sera all’Allianz Stadium di Torino la Juventus di Max Allegri ospiterà l’Empoli nel match che apre l’undicesima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria nel derby per prepararsi al meglio alla supersfida di Champions League contro il Benfica.



La vittoria ottenuta contro il Torino ha ridato un pò di serenità all’ambiente, ora Vlahovic e compagni hanno assoluto bisogno di una vittoria per dare continuità e continuare la rincorsa ai vertici della classifica.

Il tecnico livornese ieri ha smentito le voci di un possibile ritorno in campo di Pogba e Chiesa, la condizione fisica di entrambi è buona ma è ancora troppo presto per inserirli nella lista dei convocati.

L‘Empoli viene dalla ottima vittoria casalinga contro il Monza, i toscani hanno ottimi ricordi a Torino, lo scorso anno infatti espugnarono l’Allianz Stadium grazie ad una rete di Mancuso inaugurando la lunga crisi bianconera.

Paolo Zanetti ha iniziato al meglio la nuova stagione e l’obiettivo rimane quello di rimanere nelle prime 10 posizioni della classifica il più a lungo possibile.

Juventus ancora con il 3-5-2, altra chance per Kean

In una situazione così difficile Allegri proverà a ripartire dalle proprie certezze confermando il 3-5-2 che sabato ha vinto il derby con il Torino.

Tra i pali ovviamente Szczesny, davanti al polacco agiranno Bonucci, Danilo ed Alex Sandro.

Con l’infortunio di Bremer il numero 12 dovrebbe essere confermato nel ruolo di difensore centrale, posizione in cui sembra al momento trovarsi a proprio agio.

Locatelli è al momento favorito su Paredes per il ruolo di regista, ai lati ci saranno ancora McKennie e Rabiot con Cuadrado e Kostic ad occupare le corsie esterne.

In attacco, al fianco di Dusan Vlahovic, ancora Moise Kean favorito su Milik.

L’Empoli lancia De Winter dal primo minuto, 4-3-1-2 per Zanetti

Formazione abbastanza offensiva per l‘Empoli che andrà all’Allianz Stadium a giocare la propria partita cercando di mettere in difficoltà i bianconeri.

I toscani dovranno essere bravi a mantenere alta la concentrazione cercando di tenere un buon ritmo di gioco, caratteristica che la Juventus soffre molto.

In porta Vicario, Ebuhei, De Winter, Luperto e Parisi in difesa, Haas, Marin e Bandinelli a centrocampo con Baldanzi tra le linee ad ispirare la coppia offensiva composta da Destro e Satriano.

Juventus-Empoli, statistiche

La Juventus è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide con i toscani, l’unica vittoria dell’Empoli è quella dello scorso anno con il gol di Leonardo Mancuso.

I bianconeri non vincono due partite consecutive in casa da marzo (contro Spezia e Salernitana).

Con quello di Vlahovic nel derby sono sei le marcature stagionali della Juventus da palla inattiva, solo Roma e Napoli hanno fatto meglio con sette e nove rispettivamente.

Vlahovic ha segnato tre gol in tre sfide con i toscani in Serie A, con l’Empoli il serbo ha firmato la sua prima doppietta in maglia bianconera.

La Juventus è la squadra contro la quale l‘attaccante dell’Empoli Mattia Destro ha disputato più partite in Serie A senza mai segnare, quello di stasera sarà il sedicesimo incontro contro i bianconeri.