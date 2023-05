Bomba d’acqua sull’Italia, il maltempo arriva in queste zone: chi sarebbe a rischio

Bomba d’acqua sull’Italia. Il maltempo travolge il nostro Paese. Queste le regioni altamente a rischio. Gli esperti del tempo sono preoccupati.

Sta per tornare il maltempo in Italia. Una bomba d’acqua pronta ad abbattersi sul nostro Paese. Tra qualche ora la situazione climatica peggiorerà soprattutto in queste zone. Attenzione.

Il maltempo invade il nostro Paese

Sembra davvero incredibile a dirsi ma è la verità: quest’anno la primavera non la vivremo. Siamo ormai quasi a metà maggio e ancora è necessario uscire di casa a maniche lunghe per via delle temperature che non accennano a diventare non per forza calde ma nemmeno miti.

Le serate sono ancora fresche se non addirittura fredde soprattutto in alcune regioni del nostro Stivale come quelle collocate nel versante settentrionale. La situazione purtroppo non è destinata a subire un miglioramento, al contrario.

Gli esperti del tempo sono piuttosto preoccupati. La primavera non accenna ad arrivare ed è molto probabile che questa instabilità climatica perdurerà fino agli inizi di giugno, mese in cui ci avviciniamo sempre più all’estate.

Ci ritroviamo intrappolati in una sorta di autunno senza fine, con il sole che fatica a fare capolino nel cielo e temperature che non accennano ad aumentare. Di questi tempi, lo scorso anno, l’Italia si trovava travolta dal sole e dal caldo. Al Sud addirittura in tanti avevano inaugurato la stagione balneare già il 1° maggio. Quest’anno la situazione è completamente diversa.

Ci danno delle brutte notizie i meteorologi che parlano di maltempo in arrivo nel nostro Paese. A preoccupare le abbondanti precipitazioni che diventeranno insistenti e consistenti già dalle prossime ore. Ecco quali zone sarebbero particolarmente a rischio.

Bomba d’acqua sull’Italia: qui ritornano i temporali

La primavera quest’anno sarà solo un miraggio. Da Nord a Sud la situazione non cambia: il sole non ha intenzione di splendere alto nel cielo e le piogge non hanno intenzione di abbandonare il nostro Paese.

Sembrava che il maltempo avesse deciso di darci una tregua e così è stato per qualche giorno, prima che il nostro Stivale ripiombasse nuovamente in un autunno senza fine.

Ci avviciniamo quasi all’estate e ancora continuiamo ad indossare abiti pesanti e giacche calde, almeno in alcuni versanti italiani. Le brutte notizie non sono finite perché come se non fosse sufficiente, ora ci tocca tirare di nuovo fuori impermeabile e ombrello. Sta per arrivare una bomba d’acqua sull’Italia.

Secondo gli esperti del tempo, le zone particolarmente a rischio sarebbero queste. Parliamo dell’Emilia Romagna che poco più di una settimana fa si è ritrovata travolta da un inaspettato alluvione. Gli abitanti della regione continuano a fare ancora i conti con gli ingenti danni procurati dal maltempo.

La pioggia non ha intenzione di lasciare in pace l’Emilia Romagna e già dalle prossime ore, nuovo temporali si abbatteranno su Bologna, Ferrara e Rimini. La Vicepresidente Irene Priolo sta già elaborando un piano di evacuazione per i rischi che potrebbero sopraggiungere.

Non è migliore la situazione nella città di Dovadola dove ben 8 famiglie sono state già costrette a lasciare la propria abitazione per allerta meteo. Delle drastiche misure di emergenza sono già pronte per essere adottate.

Brutte notizie anche per le regioni settentrionali che a partire da domani saranno travolte da rovesci sparsi. Medesima situazione al Sud dove ormai già da 3 giorni piove incessantemente e purtroppo il quadro meteorologico non è destinato a cambiare.

Gli esperti del tempo sottolineano come questa situazione sia alquanto anomala. Lo scorso anno, in questo periodo, non solo c’erano giornate splendide ma anche le temperature erano completamente diverse. Al Sud agli inizi di maggio, molte persone erano già al mare. E tutti, anche al Nord, sfoggiavano già abiti leggeri e smanicati.

Ora la situazione è completamente differente. Siamo quasi a metà maggio e le temperature fanno ancora fatica ad alzarsi. Le massime non superano i 18 gradi in molte regioni e sarà così almeno per altri 10 giorni.

I meteorologi vogliono trovare però ugualmente un lato positivo in questo quadro climatico instabile. Le piogge di questi giorni e di quelli a venire, allontano il rischio siccità in alcune città come quelle del settentrione.

In particolare, i temporali che anche nelle settimane precedenti hanno bagnato non solo il Sud ma anche il versante del Nord-Ovest, stanno contribuendo a riempire i bacini idrici quasi prosciugati.

Dobbiamo insomma cogliere l’aspetto positivo di questo lungo autunno che non accenna a voler andare via. Di contro però, gli esperti del tempo trovano un modo per rincuorarci. Tra poche settimane dovrebbe arrivare un caldo torrido con temperature da record. Prepariamoci a vivere una delle estati più calde della storia.