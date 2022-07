Bomba da Buckingham Palace, c’è un fratello segreto: Diana l’ha nascosto a tutti

By

A Buckingham Palace compare un nuovo spettro: quello del fratello segreto di Diana. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

La vita della principessa Diana è stata molto triste sin da molto tempo prima che entrasse a Buckingham Palace. Oggi la principessa Diana avrebbe potuto spegnere a Buckingham Palace 61 candeline. Nata il 1 luglio del 1961, si spense prematuramente all’età di 36 anni a causa di un incidente stradale a Parigi.

Buckingham Palace, spunta fuori il fratello segreto

Il principe William, in diretta da Buckingham Palace ha scelto di inviare una lettera a tutti i protagonisti del premio in onore della madre, che omaggia le persone impegnate in atti umanitari.

Una serie di persone che, secondo William, ha il compito di ispirare gli altri e di cui sua madre sarebbe fiera. Nel testo si possono leggere anche le parole di Harry: non solo per lui il ricordo di sua madre non svanirà mai. Il testo si può leggere sul profilo Instagram del premio.

Nel frattempo, proprio in occasione del compleanno di Diana, spunta un nuovo mistero a Palazzo: Diana avrebbe avuto un fratello segreto.

Chi è il misterioso fratello segreto?

Diana Frances Spencer nacque da John Spencer, Visconte di Althorp, e Frances Spencer, Viscontessa di Althorp (nata Roche). I due non ebbero un matrimonio armonioso. Nonostante questo, dalla loro unione nacquero cinque figli che oltre Diana erano: Sarah, Jane, Charles e John. Quest’ultimo, purtroppo, morì un anno dopo la nascita della principessa.

A confermare il piccolo fratello segreto di lady Diana, morto troppo presto, è stata la rivista tedesca Freizeit Express la quale ha confermato che, la vita della principessa, è stata piuttosto triste sin dall’inizio.

Intanto, in queste ore, a 25 anni di distanza dalla morte così giovane di sua sorella, Charles ha deciso di ricordarla sui social in un momento di riflessione personale. Su Instagram ha pubblicato un post mentre nelle sue stories ha condiviso delle immagini dei terreni che circondano la Althorp House dove Diana ha vissuto con la famiglia e dove attualmente risiede lui.

Lady Diana è sepolta proprio lì, su di un’isoletta presente su un lago. La residenza si trova nel Northamptonshire occidentale. Oggi lì vive Charles, attuale conte Spencer, insieme alla sua terza moglie. Oggi John avrebbe avuto 62 anni, un anno più della sorella defunta lady Diana.