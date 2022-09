Bolsonaro criticato dagli indigeni per l’esproprazione delle loro terre

Non sono tempi facili per Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile in carica, che fra pochi giorni metterà in discussione la sua leadership nel Paese a causa delle nuove elezioni.

Secondo gli ultimi sondaggi, il confronto sarà tra lui e Lula, ma il suo rivale è accreditato di ben 17 punti di vantaggio al primo turno. E anche se per vincere subito si dovà raggiungere il 50 per cento più uno, al secondo turno Lula dovrebbe comunque avere vita facile.

Per Bolsonaro la presidenza si allontana sempre di più

E ora, come se non bastasse, a mettersi contro Bolsonaro sono anche gli indigeni del Brasile, gli antichi possessori di queste terre magnifiche, che accusano il presidente di non aver mantenuto la sacra promessa di non toccare le loro terre a vantaggio dei latifondisti bianchi che sfruttano i terreni senza rispetto e solo per guadagno. Molti di loro si sono candidati per ricoprire vari ruoli in queste elezioni presidenziali, ben 171, e tutti sono accaniti contro il presidente.

Mentre gli indigeni si scagliano contro Bolsonaro, il presidente ha un altro problema, Geraldo Alckmin. Il candidato alla vicepresidenza è un veterano del PSDB reclutato per attirare il potere economico e la classe media che fino ad ora hanno scommesso su Bolsonaro, Il candidato alla vicepresidenza che accompagna Luiz Inácio Lula da Silva nel tentativo di tornare al potere in Brasile è un altro veterano che, come lui, è in politica da diversi decenni. Fu governatore di San Paolo, lo stato più ricco e motore economico del potere latinoamericano.

Quello che colpisce è che Geraldo Alckmin, 70 anni, e Lula erano fino a pochi mesi fa due avversari che negli anni si sono scossi a vicenda e si sono detti cose orribili. Ecco perché molti dei suoi compatrioti sono rimasti senza parole. La sinistra si sarebbe fidata di uno dei grandi simboli del centrodestra classico, un uomo che ha sostenuto l’impeachment di Dilma Rousseff?

Lo stesso che si era candidato nella precedente campagna presidenziale e aveva detto in una manifestazione che “dopo aver rovinato il Paese, Lula vuole tornare al potere, sul luogo del delitto”? La risposta è si. Prende come numero due l’uomo con una vasta esperienza che ha sconfitto alle elezioni del 2006 – turni che la vita dà. Il vecchio avversario ora è il “compagno Alckmin”, come di solito lo presenta Lula ai comizi.

Insieme vengono presentati come la migliore formula per sconfiggere il presidente Jair Bolsonaro alle urne di domenica 2 e salvaguardare, o salvare, una delle più grandi democrazie del mondo. Se sarà necessaria una seconda votazione, sarà il 30. All’ex presidente piace ricordare che, nonostante i colpi bassi delle scaramucce elettorali, lui e Alckmin si sono sempre trattati con rispetto, da avversari.

Alckmin era una specie di cadavere politico quando Lula ha bussato alla sua porta

Nato in una città dal nome impronunciabile (Pindamonhangaba, São Paulo), Alckmin porta in questo matrimonio di convenienza alcune cose importanti per Lula: la vicinanza al potere economico, con cui Alckmin ha avuto un rapporto molto stretto durante i suoi molti anni ai vertici della Governo di San Paolo (2001-2018) e un’immagine di moderazione utile ad attirare quella borghesia urbana bianca che nel 2018 si è gettata tra le braccia di Bolsonaro per voglia di cambiamento, odio verso Lula e il suo popolo, le sue ricette liberali in economia e promesse contro la corruzione.

E, soprattutto, Alckmin era una specie di cadavere politico quando Lula ha bussato alla sua porta. Alle elezioni di quattro anni fa, la sua classica proposta moderata di destra è stata spazzata via dall’estremismo del candidato Bolsonaro: il politico è caduto al primo turno con meno del 5%. Il suo acronimo di vecchia data, il PSDB (Partito Socialdemocratico Brasiliano), il partito che si è alternato al potere con il Partito dei Lavoratori (PT) dalla ridemocratizzazione e fino alla rimozione di Rousseff, è in declino e non lo ha avuto per queste elezioni.

Nelle occasioni in cui Lula è apparso in televisione durante questa campagna elettorale, quando guarda direttamente negli occhi dei telespettatori – e della gente -, Alckmin, semplicemente, è una delle sue risorse importanti. È la carta della moderazione, l’alleato per rassicurare i timorosi, chi la considera troppo di sinistra, troppo radicale e perfino pericolosa. Fa appello all’enorme esperienza di governo che accumulano insieme contro un Bolsonaro che attacca le istituzioni e gestisce la pandemia con negligenza o malafede.

L’ala dura della sinistra brasiliana ei movimenti sociali nella sua orbita hanno accettato senza troppi rumori il patto con la destra. Anche gli attivisti neri e molti elettori dalla pelle scura stringeranno i denti. Voteranno per il duo, anche se rimproverano ad Alckmin il facile intervento della polizia a San Paolo mentre era al governo. Tutto è per difendere la democrazia e cacciare Bolsonaro.