Bollettino Covid, 23 febbraio: 13.314 nuovi casi e 356 morti

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 13.314 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati oggi, 23 febbraio, in aumento rispetto a ieri quando erano +9.630. Il bilancio delle vittime si attesta oggi a 356, in crescita rispetto ai +274 di ieri, per un totale di 96.348 vittime da febbraio 2020.

Il tasso di positività è in calo

I tamponi totali, tra molecolari e antigenici, sono stati 303.850, quindi 133.178 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività scende oggi, 23 febbraio, a 4,4%, mentre ieri era a 5,6%. Sale, dunque, a 2.832.162 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia. Sono 12.898 le persone guarite oggi, 23 febbraio, per un totale complessivo di 2.347.866. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 387.948, ovvero 45 in più rispetto alla giornata di ieri.

La situazione negli ospedali

Continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono oggi, 23 febbraio, 140 in più rispetto a ieri, per un totale di 18.295 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono aumentati di 28 unità, portando il totale dei malati più gravi a 2.146.

I vaccinati

I cittadini vaccinati che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono oltre 3,6 milioni, mentre più di 1,3 milioni sono quelli che hanno fatto il richiamo.

La situazione delle Regioni

La Regione più colpita per numero di nuovi contagi torna a essere oggi, 23 febbraio, la Lombardia (+2.480 casi), seguita da Emilia-Romagna (+1.588), Campania (+1.436), Veneto (+1.062) e Piemonte (+1.023). Mentre la Valle d’Aosta segna oggi, 23 febbraio, solo +4 contagiati.

Lombardia: +2.480 casi

Veneto: +1.062 casi

Campania: +1.436 casi

Emilia-Romagna: +1.588 casi

Piemonte: +1.023 casi

Lazio: +889 casi

Toscana: +824 casi

Sicilia: +452 casi

Puglia: +823 casi

Liguria: +381 casi

Friuli-Venezia Giulia: +241 casi

Marche: +581 casi

P. A. Bolzano: +347 casi

Abruzzo: +322 casi

Umbria: +262 casi

Sardegna: +47 casi

Calabria: +116 casi

P. A. Trento: +232 casi

Basilicata: 151 casi

Molise: +26 casi

Valle d’Aosta: +4 casi