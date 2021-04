Secondo il bollettino del Ministero della Salute relativo alla giornata di oggi, mercoledì 21 aprile 2021, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono 13.844 , a fronte di 350.034 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,95%, in leggera diminuzione rispetto al 4,1% della giornata di ieri. La Regione in cui si registrano più casi su base giornaliera è la Lombardia.

Per quel che riguarda i decessi invece, nelle ultime 24 ore ci sono stati 364 morti, per un totale di 117.997 dall’inizio della situazione di emergenza sanitaria.

Gli attualmente positivi sono 475.635. In isolamento domiciliare ci sono 449.775 persone, mentre i guariti di oggi sono 20.552.

Leggi anche Eutanasia: depositata questa mattina la richiesta di referendum presso la Corte di Cassazione

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 163.358 prime dosi e 57.094 seconde dosi di vaccini anti-Covid. In totale, le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese sono 15.894.532.

Bollettino Covid, oggi 75 terapie intensive in meno

Sono 3.076 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 in Italia, in calo di 75 unità rispetto alla giornata di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 155 (ieri invece 182). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.784 persone, in calo di 471 rispetto a ieri.

Lombardia al primo posto per nuovi casi

In Lombardia sono stati registrati 2.095 nuovi contagi di Covid-19 su 49.417 tamponi effettuati. Il numero di contagi è quindi in aumento rispetto alla giornata di ieri, quando erano stati rilevati 1.670 casi su 46.901 tamponi.

Scende invece il numero di ricoverati nei reparti ordinari così come quello delle persone ricoverate in terapia intensiva.

Aumenta il numero dei decessi registrati in una giornata: sono infatti 72 i morti registrati oggi, mentre ieri erano stati 67. In totale quindi i decessi per Covid-19 in Lombardia, dall’inizio della situazione di emergenza sanitaria, sono stati 32.458.