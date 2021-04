Bollettino Covid, 12 aprile: 9.789 positivi, 358 vittime

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 9.789 i nuovi casi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 15.746. Il calo dei contagi è dovuto al minor numero di tamponi effettati, come ogni lunedì. Il tasso di positività è del 5,1%, in calo di 1,1 punti rispetto a ieri, quando era stato del 6,2%. Aumenta il bilancio delle vittime, che oggi, 12 aprile, sale a 358. Tornano ad aumentare anche i ricoveri. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +78, per un totale complessivo di 27.329 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +8, per un totale di 3.593 malati gravi.

Crescita esponenziale dei contagi a livello mondiale

A livello mondiale, crescono in modo esponenziale i nuovi casi, secondo quanto riferisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità. “La scorsa settimana è stato registrato il quarto numero più alto di casi settimanali finora nel mondo”, commenta il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Infatti, nonostante siano state somministrate più di 780 milioni di vaccini a livello globale, diversi paesi in Asia e Medio Oriente registrano un forte aumento dei casi. “I vaccini sono uno strumento vitale e potente. Ma non sono l’unico. Continuiamo a ripeterlo“, aggiunge il direttore dell’OMS.

Quanti sono gli italiani vaccinati

Intanto, prosegue la campagna vaccinale. Il numero delle dosi somministrate sale oggi, 12 aprile, a 13,1 milioni. Mentre i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose sono più di 3,9 milioni.

La situazione regione per regione

La Regione con il maggior numero di contagi è la Campania, seguita da Emilia Romagna, Sicilia e Lazio. Il minor numero di contagi in Italia si registra in Molise con soli 28 positivi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +997 casi

Veneto: +587 casi

Campania: +1.386 casi

Emilia-Romagna: +1.151 casi

Piemonte: +636 casi

Lazio: +1.057 casi

Puglia: +815 casi

Toscana: +715 casi

Sicilia: +1.110 casi

Friuli-Venezia Giulia: +82 casi

Liguria: +306 casi

Marche: +111 casi

P. A. Bolzano: +14 casi

Abruzzo: +90 casi

Umbria: +40 casi

Calabria: +226 casi

Sardegna: +307 casi

P. A. Trento: +24 casi

Basilicata: +75 casi

Molise: +28 casi

Valle d’Aosta: +32 casi