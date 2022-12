Bollette, stime Nomisma: prezzo luce in calo ma aumenta il gas

Secondo il presidente di Nomisma Davide Tabarelli il prezzo dell’elettricità scenderà del 25%, aumento del 20% per il gas.

Arera diffonderà le nuove tariffe entro la fine di dicembre ma in attesa dei dati ufficiali da parte dell’autorità di regolazione energia arrivano le prime stime. Ecco quelle di Davide Tabarelli, che riporta le prime buone notizie sulle bollette della luce.

Bollette, prime buone notizie sulla luce: gas ancora in aumento

Arrivano le prime buone notizie sulle bollette della luce, e a darle è il presidente di Nomisma Energia. Davide Tabarelli sostiene infatti che il prezzo dell’elettricità è in calo rispetto agli scorsi mesi, mentre quello del gas rimane in aumento costante.

Intanto l’autorità di regolazione energia reti e ambiente dovrebbe confermare le stime entro fine dicembre, almeno per quanto riguarda la luce. Per il prezzo del gas ufficiale si attende invece la fine di gennaio.

Tornando alle “buone notizie”, la stima di Tabarelli, che ha parlato di una variazione dei prezzi dell’ingrosso dell’elettricità, sarebbe circa di un -25% per le bollette della luce.

Sono circa 16 centesimi in meno a kWh per le tariffe che in questo modo tornerebbero al prezzo di 50 centesimi a kWh.

Questa tariffa verrà confermata a fine anno dall’Arera, mentre sul gas si attende la fine di gennaio spiega Tabarelli nel suo recente intervento. Il prescindere della Nomisma sul gas invece smorza gli entusiasmi, e parla di un ulteriore aumento. A dicembre infatti il rincaro si aggira sul 20%, per l’esattezza 1,47 euro al metro cubo.

Tabarelli: “Nel 2023 dovranno esserci ulteriori cali nei prezzi”

L’aggiornamento di queste tariffe avviene ogni 3 mesi, e lo scorso settembre proprio l’ultimo aggiornamento aveva mostrato i prezzi delle bollette salito alle stelle.

Ecco perché si può seppur in maniera cauta parlare di buone notizie. Un calo così importante della luce è fondamentale, mentre Tabarelli sostiene che anche nel 2023 dovranno esserci ulteriori cali nei prezzi.

Le motivazioni si possono trovare anche nei correttivi del governo, oltre che per le “recenti dinamiche dei prezzi del gas”Ma quanto risparmierà una famiglia tipo? Un’ulteriore stima mostra come su un consumo medio di 2700 kWh all’anno si possa risparmiare fino a 430€ con i prezzi al ribasso della luce. Per il gas invece Arera introdurrà uj nuovo piano di calcolo mensile; gas ancora in netto aumento rispetto a novembre.

Ancora il presente di Nomisma ha affermato che una famiglia tipo, col consumo annuo di 1400 metri cubi, con queste medie e rispetto all’incremento di dicembre potrebbe spendere fino a 360€ in più all’anno. Una stima che però dovrà fare i conti con i calcoli delle tariffe medie di gennaio, nel febbraio del 2023, quando potrà esserci una riduzione totale del costo della bolletta del 30%.