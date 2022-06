Bolletta luce salatissima per colpa di questo elettrodomestico: lo teniamo sempre acceso

By

Ancora rincari nelle bollette della luce? Con la guerra Russia-Ucraina il costo della materia energetica è aumentato vertiginosamente, per questo bisogna correre ai ripari.

Nonostante l’intervento del Governo Draghi volto a calmierare il prezzo dell’energia, le famiglie italiane faticano ad arrivare alla fine del mese e a pagare le bollette della luce.

Per cominciare a risparmiare è necessario tenere spento un determinato elettrodomestico. Ecco di quale elettrodomestico si tratta per fare fronte alle bollette salatissime.

Bollette luce salatissime: gli interventi del Governo sono sufficienti?

Con la fine del lockdown e con lo scoppio della guerra in Ucraina i costi dell’energia elettrica hanno avuto un grande impatto negativo sul bilancio delle famiglie e delle imprese italiane.

A partire dalla fine del 2021 e l’inizio del 2022, si è registrano un forte aumento del prezzo della componente energetica nelle bollette.

Per calmierare il prezzo dell’energia elettrica, l’Esecutivo Draghi ha emanato diversi provvedimenti volti a contrastare il caro bollette. L’obiettivo dei provvedimenti governativi è quello di aiutare le famiglie italiane ad affrontare i continui rincari.

Aldilà degli interventi statali nell’economia, in particolare nel comparto energetico e della benzina, è bene conoscere e mettere in atto i giusti trucchetti e cambiare le abitudini quotidiane per fare fronte al caro bollette energia elettrica.

Bollette luce salatissime: cosa fare per risparmiare?

Se si vuole risparmiare sulle bollette luce e gas è bene optare per il pacchetto al prezzo più conveniente. Ogni famiglia italiana potrebbe passare al mercato libero dell’energia.

Un ottimo consiglio è quello di utilizzare un comparatore di offerte online e selezionare il pacchetto di offerte migliore. La comparazione delle tariffe avviene in modo del tutto gratuito: basta inserire pochi dati ed il gioco è fatto.

Per beneficiare di ulteriori ribassi “aggiuntivi” è possibile optare per la bolletta digitale e scegliere di pagare mediante addebito diretto sul conto corrente.

Anche la partecipazione ai programmi consente agli utenti di ricevere sconti diretti in bolletta energia elettrica per ogni amico che viene presentato.

Bollette luce salatissime: attenzione a questo elettrodomestico

Per risparmiare sulla bolletta energia elettrica è bene prestare attenzione all’utilizzo di un elettrodomestico che utilizziamo ogni giorno. Stiamo parlando del forno elettrico, che viene acceso per cuocere le lasagne, i cannelloni, le torte e ogni prodotto da forno.

Il forno elettrico è l’elettrodomestico che maggiormente consuma e incide sul bilancio familiare. È bene non accendere il forno elettrico con largo anticipo in quanto fa consumare molta energia. Anche la stessa funzione ventilata è troppo onerosa in termini di costi.