C’è grande attesa per il concerto di Bob Dylan, che arriverà in Italia con il suo tour attraversando 5 città.

Novità dei suoi concerti, che probabilmente registreranno in breve tempo il tutto esaurito, il divieto di utilizzare i cellulari. Vediamo quali saranno le tappe.

Bob Dylan in Italia

Bob Dylan, uno dei miti della musica di tutto il mondo, arriverà in Italia e il Paese è in trepidante attesa, specialmente nelle città che saranno toccate dalle sue performance.

Ad annunciare la notizia è stata la società di produzione di spettacoli musicali, D’Alessandro e Galli, di Viareggio. Dylan sarà in concerto il 3 e 4 luglio al teatro degli Arcimboldi di Milano, il 6 luglio al Lucca Summer Festival, il 7 luglio nell’Umbria Jazz di Perugia dove inaugurerà l’evento e infine il 9 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Tanti i successi che verranno proposti ma il cantante presenterà anche alcuni brani relativamente recenti, appartenenti all’ultimo album Rough and Rowdy Ways.

La prevendita dei biglietti inizierà il 18 marzo e si prevede che gli eventi registreranno il sold out.

Un ritorno in Italia molto atteso non solo dai fan ma anche dallo stesso artista che proprio in Piazza Napoleone, dove verrà allestito il palco del Lucca Summer Festival, aveva partecipato alla prima edizione dell’evento nel 1998.

La scaletta prevede i brani dell’ultima fatica, pubblicata a giugno del 2020, album che la critica descrive come uno dei migliori del cantautore Premio Nobel.

Su sua richiesta, le tappe che lo vedranno esibirsi in sala e non all’aperto, prevedono che i cellulari vengano consegnati agli addetti, che li inseriranno in custodie speciali dalle quali non potranno essere utilizzati o estratti per alcun motivo durante il concerto.

In caso di emergenza ci si può recare in un’area apposita e utilizzare lo smartphone. Questa modalità era stata sperimentata in tour recenti e Bob Dylan ha notato con piacere che offre un’esperienza migliore per i presenti perché i sensi sono più acuti e ci si gode i brani al meglio.

Il grande Bob Dylan

Bob Dylan è un autore capace di riunire tante generazioni e sebbene abbia visto l’apice della sua carriera dagli anni Settanta ai Novanta, ancora oggi è capace di riunire un grande pubblico di tutte le fasce d’età.

La notizia dei suoi concerti è stata accolta con molto entusiasmo dai fan di tutta Italia che sicuramente faranno la fila per accaparrarsi un biglietto.

Si è imposto negli anni come una delle figure più importanti a livello mondiale nel campo della musica ma è stato anche un conduttore radiofonico di successo e ha tanti hobby come la scrittura, la poesia e la pittura.

Bob Dylan ha plasmato la figura del cantautore contemporaneo ma a lui si deve anche l’ideazione del folk rock, che unisce i suoni rock alla musica folcloristica occidentale.

Tra i tanti riconoscimenti che ha ricevuto, è opportuno menzionare 10 Grammy Award, il Polar Music Prize, l’Oscar per la migliore colonna sonora, il Pulitzer nel 2008, la Legione d’Onore nel 2013 e addirittura il Nobel per la Letteratura.

La prestigiosa rivista Rolling Stones lo ha inserito nella lista dei 100 migliori cantautori nel 2015 e ancora oggi conferma il suo successo con questo maxi evento italiano.

Un artista dallo stile inconfondibile, capace di toccare tanti generi musicali diversi e di entrare nel cuore di tutti unendo i diversi gusti in fatto di musica.