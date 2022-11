Black Friday: come scoprire le offerte realmente vantaggiose ed evitare quelle fasulle. Qualche consiglio per non sbagliare.

Il Black Friday è nato negli Stati Uniti negli anni ’50 e si svolge il giorno dopo le festività del Ringraziamento, quando i rivenditori offrono vendite con sconti importanti per dare il via al periodo natalizio. Riprodotto da molti paesi, è uno dei giorni migliori per fare acquisti in negozio e online al fine di fruire di incredibili offerte su elettronica, giocattoli, prodotti di bellezza, abbigliamento. Sono tutte davvero occasioni da non farsi scappare? O ci sono prezzi camuffati da offerte? Ecco qualche consiglio per non incappare in promozioni fasulle.

Black Friday: gli sconti folli di fine anno

Le offerte del Black Friday sono reali? Questa è la domanda che molti consumatori si pongono. La risposta è sì, di solito lo sono. Molti prodotti sono sottoposti, infatti, a sconti fino al 70%, anche se non tutte sono offerte da cogliere al volo.

Bisogna, infatti, monitorare i prezzi prima di questo giorno di shopping pazzo, al fine di comprendere se la scontistica è reale o semplicemente fittizia e poco conveniente.

In tal senso, possiamo avvalerci di tracker dei prezzi, che ci permettono di tracciare il prezzo nel corso del tempo e capire se, nel giorno del Black Friday, ci troviamo davvero di fronte a un verro affare. Tra questi, c’è Camel Camel Camel che monitora i prezzi dei prodotti venduti su Amazon, ma la lista è davvero lunga e variegata.

Vale la pena aspettare il Black Friday? Se c’è un importante acquisto che vuoi fare, allora sì, vale la pena aspettare questo giorno, soprattutto se abbiamo l’esigenza di acquistare articoli di elettronica, come TV, laptop, console di gioco e altri articoli del settore.

Qualche consiglio per cogliere i veri affari

Prima di tutto, è bene stilare una lista delle cose che davvero si desiderano comprare, come un computer portatile, una nuova TV, prodotti di bellezza e così via. In questo modo, ci si potrà concentrare sugli sconti che veramente ci interessano, senza innamorarci delle offerte più economiche.

Inoltre, è importante seguire i nostri marchi preferiti sui social media e iscriverci alle newsletter per essere i primi a ricevere offerte esclusive non appena vengono rilasciate. Cerchiamo, dunque, sconti speciali nella nostra casella di posta e su Instagram, Facebook e Twitter.

Bisogna, inoltre, prestare attenzione alla corrispondenza dei prezzi: comprendere, dunque, ad esempio, se lo smartphone che si vuole acquistare da tempo avrà un prezzo di vendita conveniente per il Black Friday o se sarà venduto con uno sconto che si può trovare tutto l’anno.

Non dimentichiamoci del Cyber Monday

La corsa allo shopping del Black Friday può comportare malfunzionamenti dei siti web sui quali si intende fare acquisti e l’esaurimento delle scorte dei rivenditori.

Pertanto, è consigliabile avere a disposizione un elenco di rivenditori che hanno lo stesso prodotto e che possono essere presi, eventualmente, in considerazione qualora finisca in uno specifico negozio online.

Se non riuscite ad acquistare ciò che desiderate nel venerdì del Black Friday – o nei giorni che precedono l’evento – potete fruire delle offerte che sono messe a disposizione nel Cyber Monday, ossia il lunedì immediatamente successivo.