Acqua del rubinetto contaminata, le località colpite: il comunicato ASL

Nelle scorse ore è arrivato un avviso urgente per dell’acqua del rubinetto contaminata. L’ASL ha comunicato quali sono i posti colpiti da questo grave rischio. La presenza di un batterio nell’acqua corrente ha colpito migliaia di case: scopriamo di più.

Poche ore fa è arrivata l’allerta per l’acqua del rubinetto contaminata. Un pericolo da non sottovalutare, infatti, la ASL ha comunicato immediatamente le zone colpite. Questo avviso urgente arriva dal Centro Italia, una situazione tragica e pericolosa che riguarda di potenziale rischio riguarda la presenza di un batterio che ha infestato l’acqua corrente delle case di migliaia di persone: scopriamo cosa è accaduto.

Acqua contaminata: cosa è accaduto | Non berla per nessun motivo

I risultati dell’ASL dell’otto novembre 2022, parlano chiaro, l’acqua del rubinetto di alcuni comuni è contaminata. Le analisi svolte in laboratorio hanno riportato la presenza del batterio noto come Clostridium perfringens. E’ stata la società ACA S.p.a., già nota con con il nome di Azienda Consortile Acquedottistica ad eseguire questa analisi nella Sorgente Vitella d’Oro di Farindola, in provincia di Pescara in post clorazione.

Ma cos’è questo batterio? Si tratta di una spora termo-resistente, le sue infezioni causano diarrea e dolori addominali entro 24 ore dal contatto e fino a 24 ore dalla presenza dei sintomi. E’ un enterococco che nasce nell’acqua stagnante, in particolare nei serbatoi e nelle apparecchiature di acque potabili.

Una situazione che riguarda diverse località dell’Abruzzo, nel dettaglio, alcuni comuni abruzzesi. Scopriamo quali comuni sono stati colpiti dall’acqua contaminata, migliaia e migliaia di persone sono state coinvolte.

Acqua del rubinetto contaminata: dove non è potabile

Il batterio Clostridium perfringens era già stato rilevato a fine 2021 nelle acque sorgive di San Valentino in Abruzzo Citeriore. In quell’occasione ci furono 200 casi colpiti da gastroenterite fulminante/improvvisa.

Oggi, la situazione è ancora più grave, perché i comuni che sono interessati da tale allarme sono riprendendo direttamente il comunicato pubblicato sui media:

Penne (eccetto le località di Contrada Roccafinadamo, Villa Degna, Colle Maggio, Colle Trotta), Loreto Aprutino, Pescara (zone Strada Valle Furci, Strada Valle Ferzetti, Via Valle Furci, Strada Vicinale Valle Ferzetti, Strada Colle Caprino, Via Vado del Sole, tratto di Via Colle Innamorati da Strada Valle Furci a via Colle Innamorati n.343). Pianella (tranne che per Cerratina, Castellana, Vicenne Sud, Conoscopane, Nardangelo, Morrocino), Cappelle sul Tavo; Collecorvino, Picciano, Moscufo, Montesilvano (per le località di Colle Arena alta, Colle della Selva, Collevento, Macchiano, Barco. Spoltore ( nelle zone di Villa Santa Maria, Caprara, Spoltore.)

In tutte queste zone che vi abbiamo appena elencato, l’acqua non deve per nessun motivo essere bevuta o utilizzarla in cucina. Se siete costretti a berla, è necessario portarla ad ebollizione. L’acqua tornerà potabile precisamente sabato 12 novembre 2022.