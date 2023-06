Bimbo morto a soli 13 mesi, trovato senza vita nella sua culla

Un altro bambino morto in circostanze tutte da accertare. Questa volta è accaduto del Salento e piccola vittima è un bimbo di soli 13 mesi. Ogni soccorso, per lui, è stato inutile.

I suoi genitori si sono accorti che qualcosa non andava ma, ormai, era troppo tardi: il piccolo era già morto. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Bimbo morto a 13 mesi

Una tragedia che ha distrutto una famiglia. Il piccolo aveva soltanto 13 mesi ed è stato trovato morto dai suoi genitori nella sua culla, nella cosa doveva viveva con la sua famiglia a Casamassella, frazione di Uggiano la Chiesa, in provincia di Lecce, nel Salento.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, i suoi genitori si sono avvicinati alla culla del piccolo ed hanno notato che c’era qualcosa che non andava. Il piccolo si chiamava Angelo. Erano andati lì per svegliarlo ma il bambino non dava segni di vita. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi ed al 118 ma, purtroppo, per il bambino, già non c’era più nulla da fare.

Per il medico che ha visitato e visto per primo il bambino, non ha potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto per cause naturali, escludendo quindi qualsiasi altra ipotesi. È stato solo dopo il consenso dell’autorità giudiziaria ordinaria e minorile, che è stata informata del fatto, che la salma del bambino è stata riconsegnata alla sua famiglia per poter procedere ai funerali.

È stato trovato senza vita nella sua culla

Ma quali possono esser state le cause della morte del piccolo? Diverse possono essere le ipotesi, ma quella che si sta facendo più spazio in queste ore è quella della cosiddetta “morte in culla”, cioè la morte improvvisa e inspiegabile di un bambino intorno all’anno di età.

È da specificare, però, che il piccolo, nei giorni scorsi, aveva avuto la febbre alta, motivo per cui era stato anche visitato dal suo pediatra.