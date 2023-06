Avete notato lo strano dettaglio in questa vecchia foto del 1900? Quasi da brividi

By

Lo strano dettaglio in questa vecchia foto del 1900 fa venire i brividi. Voi lo avete notato? Concentratevi sulle singole donne: non potete non fare caso a qualcosa di strano.

Questa vecchia fotografia risalente al 1900 ha fatto il giro del mondo. Se guardate con attenzione, riuscirete a scorgere anche voi un dettaglio inquietante. Lo avete individuato?

Fotografie e misteri

La fotografia oggi è un’arte da ammirare, una passione da coltivare e per molti anche una professione entusiasmante. Cogliere il momento attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica significa conservare eternamente il ricordo di un attimo presente che non tornerà più.

Nella nostra epoca, quella moderna, che è un po’ l’era della bellezza da cogliere attraverso gli scatti e al contempo quella della vanità, in cui la parola d’ordine è apparire, tutti ci lasciamo fotografare o ci fotografiamo mostrando però agli altri solo quello che noi decidiamo di far vedere.

In passato, la fotografia aveva invece un significato completamente diverso. Era semplicemente un modo per conservare ricordi o per memorizzare volti di persone care scomparse.

Avete mai sentito parlare delle fotografie post mortem? Si fa riferimento con questa espressione a una bizzarra usanza risalente all’Epoca vittoriana e che ancora oggi, alle nostre orecchie, suona come qualcosa di inquietante e strano.

Con l’avvento della fotografia e quindi con l’invenzione delle prime e rudimentali macchine fotografiche, le persone iniziarono a farsi immortalare in compagnia di figli, parenti o genitori defunti.

Questo era l’unico modo per poter conservare un ricordo eterno dei propri cari prima di procedere con la sepoltura del corpo. Ancora adesso le fotografie post mortem sono oggetto di studio da parte di curiosi e ricercatori storici che cercano di approfondire meglio questa vecchia usanza alquanto macabra.

Oggi vogliamo mostrarvi invece noi un’immagine particolare che ha fatto il giro del mondo. C’è qualcosa di strano in questa vecchia fotografia del 1900. Avete capito cosa?

Lo strano dettaglio in questa vecchia foto del 1900 che fa venire i brividi

La foto che potete osservare poco più sopra mette davvero i brividi. All’apparenza sembra un’immagine normale eppure, dopo averla osservata con attenzione, è impossibile non avere la pelle d’oca: essa nasconde un dettaglio davvero inquietante. Voi lo avete individuato?

Questo scatto in bianco e nero ha fatto il giro del mondo ed è ancora oggi oggetto di studio da parte di ricercatori storici che non riescono a trovare una risposta a questa foto misteriosa.

Risalente al 1900, l’immagine ritrae 15 donne che posano per una fotografia di gruppo scattata sul posto di lavoro. Le fanciulle, operaie in una fabbrica di lino a Belfast, in Irlanda, sono state immortalate con i loro attrezzi da lavoro legati in vita da una corda.

Guardate bene le 15 le donne. Noterete un particolare comune: tutte hanno le braccia conserte. Eppure proprio una di queste operaie più delle altre dovrebbe attirare immediatamente la vostra attenzione. Notate qualcosa di strano?

Se vi sembra una foto normale, vi suggeriamo allora di focalizzarvi sulla fanciulla a destra, quella seduta in fila centrale. Vedete nulla di particolare sulla sua spalla? Esattamente: dal nulla compare una mano! Ma a chi appartiene l’arto misterioso se hanno tutte le braccia conserte?

Ad accendere i riflettori su questa foto è una cittadina irlandese di nome Lynda che ha scovato in mansarda una polverosa foto del 1900 in cui è ritratta la nonna ormai deceduta.

Sapete la cosa più curiosa qual è? Che la mano misteriosa è poggiata proprio sulla spalla della nonna di Lynda, la signora Ellen Donnelly, la quarta donna a destra, nella seconda fila in basso.

Lynda ha raccontato anche che nella sua famiglia si verificano da sempre episodi strani e curiosi dichiarando inoltre che, dopo aver riportato alla luce questa vecchia foto del 1900 altre cose strane sono accadute a lei e ai suoi parenti.

Nessuno è riuscito a dare ancora oggi una spiegazione a questa mano misteriosa che spunta sulla spalla della nonna di Lynda. Non può trattarsi di giochi di luce né di artifizi costruiti ad hoc considerata l’epoca in cui questa foto è stata scattata. Per il momento l’ipotesi più plausibile è solo una: si tratta della mano di un fantasma.