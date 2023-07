Bimba di 5 anni cade dal quarto piano, è in gravi condizioni

Una tragedia quella che è avvenuta a Terni. Una bambina di soli 5 anni, è precipitata dal quarto piano mentre era in casa. Sua madre era assente e la piccola era stata affidata a una conoscente.

Le condizioni della piccola sono gravi ed è ricoverata in codice rosso. Cerchiamo di capire nel dettaglio cosa è successo.

Era in casa sua, affidata ad una conoscente, perché la madre era a lavoro. All’improvviso la tragedia: la bambina, di soli 5 anni, che precipita nel vuoto dal quarto piano, da un’altezza di circa 10 metri. Immediati sono stati i soccorsi, ma ora la piccola è ricoverata, in gravi condizioni, all’ospedale. La tragedia è accaduta a Terni.

Al momento sono ancora ignote le cause di questo grave incidente, ma la Polizia sta indagando a tappeto su quanto accaduto. Dalle primissime informazioni si sa che la piccola, figlia di una coppia di stranieri, era stata lasciata in casa dalla madre che, per andare al lavoro, l’aveva affidata a una conoscente. Nonostante tutto, la bambina è riuscita a salita, mentre era in bagno, con i suoi piedini sul water, che è posizionato vicino alla finestra, precipitando poi al suolo, come dicevamo, dal quarto piano.

Sembra esser stato un incidente ma, al momento, non viene esclusa nessuna pista. La piccola, immediatamente soccorsa dal personale medico del 118, è stata trasportata con urgenza al locale ospedale cittadino, in codice rosso, dove tuttora è ricoverata. Dall’ospedale “Santa Maria” di Terni, dove la piccola è ricoverata, le sue condizioni vengono definite gravi. Non si esclude un trasferimento al Policlinico “Gemelli” di Roma.

L’episodio, stando a quanto la Polizia sta meticolosamente ricostruendo, è avvenuto intorno alle ore 20.40 di ieri sera. La bimba, di origine nigeriana, era con alcune signore del palazzo che la accudivano come sue baby sitter, in assenza di suoi parenti stretti. La mamma della bimba non era in casa, come dicevamo, era a lavoro.

Sono state alcune testimonianze a far capire, anche se in modo frammentario, come la piccola sia caduta al suolo dal quarto piano. È riuscita a salire con i piedi sul water, che è vicino alla finestra, si è sporta troppo e da lì ha perso l’equilibrio cadendo al suolo da un’altezza di 10 metri. L’impatto al suolo è stato violentissimo.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente, come detto, risulta essere ancora frammentaria, ma l’ipotesi più accreditata e quella più vicina alle testimonianze è quella di un incidente domestico. La piccola, ora, è in ospedale ricoverata e le sue condizioni sono ancora molto gravi. Come detto in precedenza, non si esclude la possibilità che possa esser trasferita a Roma, al Policlinico “Gemelli”.