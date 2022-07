Biden usa la diplomazia con l’Iran, ma Israele vuole usare la forza

Il leader Usa Joe Biden assicura di continuare a credere nella negoziazione come il modo migliore per fermare il programma nucleare di Teheran, ma afferma che non aspetterà per sempre un accordo.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro ad interim di Israele, Yair Lapid, hanno firmato questo giovedì a Gerusalemme una dichiarazione congiunta che riafferma l’impegno “sacrosanto” di Washington per la sicurezza dello Stato ebraico, così come la sua risoluzione utilizzare “ogni elemento” a sua disposizione per garantire che l’Iran non si impossessi della bomba atomica.

Biden riafferma l’impegno “sacrosanto” di Washington per la sicurezza dello Stato ebraico

Tuttavia, in una conferenza stampa successiva alla firma del documento, Biden e Lapid hanno mostrato le loro divergenze sul modo migliore per raggiungere questo obiettivo, fondamentalmente incentrato sul patto nucleare che Washington sta cercando di riprendere con la Repubblica Islamica e che il governo israeliano nega.

L’incontro con i media è stato l’atto ad oggi di maggior significato politico all’interno del tour di Biden in Medio Oriente, iniziato mercoledì e che lo porterà domani in Palestina e in Arabia Saudita nel fine settimana, tappa del viaggio che ha generato più polemiche. Nella sua campagna elettorale del 2020, ha promesso di relegare il Desert Kingdom nel club degli stati paria nella comunità internazionale, per il coinvolgimento di Riyadh nell’assassinio nel 2018 del dissidente saudita Jamal Khashoggi al consolato di Istanbul.

La guerra in Ucraina e il cambiamento degli equilibri energetici globali sembrano aver fatto cambiare idea a Biden. Il leader americano ha assicurato giovedì che continua a credere che la diplomazia sia “il modo migliore” per contenere l’Iran e ha anticipato che continuerà a lavorare con Israele per “contrastare altre minacce dell’Iran nella regione”. Ha anche avvertito che non aspetterà “per sempre” che il patto nucleare con Teheran raggiunto nel 2015 venga riattivato insieme a Cina, Francia, Regno Unito, Germania e Russia e dal quale il suo predecessore, Donald Trump, ha rotto tre anni dopo.

Il leader israeliano ha affermato, da parte sua, che le parole non fermeranno il regime degli ayatollah e che “l’unico modo” per loro di desistere da un programma di armi nucleari sarebbe “mettere sul tavolo una minaccia militare credibile”. “Se continuano a sviluppare il loro programma nucleare, il mondo libero userà la forza”, ha detto Lapid.

In un’intervista con il canale israeliano 12 trasmesso mercoledì, Biden ha già dichiarato che sarebbe ricorso a quell’estremo contro l’Iran solo come “ultima risorsa”. Israele si è opposto all’accordo nucleare e ha sempre sostenuto di adottare una linea più dura con Teheran. Le trattative per tornare sulla strada del patto sono di nuovo a un punto morto e con scarsi segnali di ripresa.

Nonostante le divergenze, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito nella dichiarazione firmata con Lapid il suo impegno a preservare il vantaggio militare di Israele nella regione. E come parte di questo impegno, ha certificato che manterrà i 3,8 miliardi di dollari in assistenza militare che Washington ha promesso di consegnare a Tel Aviv ogni anno fino al 2028. Ha anche espresso “entusiasmo” per far avanzare parallelamente la sua partnership di difesa attraverso la cooperazione in tecnologie all’avanguardia come i sistemi laser antiaerei.

Il futuro della Palestina, invece, è stato relegato alla fine della dichiarazione congiunta

Alla conferenza stampa, Biden ha evitato di dire se aveva intenzione di sollevare il caso Khashoggi quando ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman, che i servizi di intelligence statunitensi ritengono responsabile del brutale omicidio del giornalista di The Washington nel 2018 a Istanbul. Post, residente in Arabia Saudita gli Stati Uniti. “Le mie opinioni su Khashoggi sono state assolutamente, positivamente chiare”, ha detto Biden, aggiungendo che è sempre disposto a parlare apertamente con alleati e nemici dei diritti umani.

Non è ancora chiaro quale sarà tale disposizione durante gli incontri tenuti questo fine settimana in Arabia Saudita.Il documento congiunto tra Washington e Tel Aviv elogia anche la crescente integrazione di Israele in Medio Oriente – con la normalizzazione delle relazioni con Marocco, Emirati Arabi Uniti e Bahrain – e Biden si è impegnato a continuare a svolgere un ruolo attivo nella costruzione di una nuova architettura regionale che include l’Arabia Saudita.

Sorprendentemente, tra i Paesi evidenziati nel testo per aver normalizzato i rapporti con lo Stato ebraico non c’è il Sudan, che ha firmato un accordo con Israele a fine 2020 e che oggi si trova in una situazione di profonda instabilità, dopo aver subito un colpo di stato militare état di ottobre che Israele ha evitato di condannare. Lapid ha anche chiesto a Biden di approfittare del suo imminente viaggio nel Desert Kingdom per trasmettere ai suoi leader, ea quelli di Qatar, Kuwait, Oman e Iraq la sua volontà di rafforzare i legami.

Il futuro della Palestina, invece, è stato relegato alla fine della dichiarazione congiunta. Israele e Stati Uniti si esortano a vicenda a continuare a discutere “le sfide e le opportunità delle relazioni tra israeliani e palestinesi” ea lavorare per rafforzare l’economia e la qualità della vita della popolazione. Biden da solo ha ribadito il suo sostegno a una soluzione a due Stati, anche se mercoledì ha già anticipato che non la vede fattibile a breve termine.

Il testo include anche nello stesso paragrafo l’impegno di entrambi i Paesi a combattere l’antisemitismo e il loro rifiuto sia della campagna di boicottaggio di Israele sia di individuare il Paese “ingiustamente” in qualsiasi sede, compresa la Corte penale internazionale. Questa promessa arriva dopo che l’Autorità Palestinese ha annunciato a maggio di aver chiesto al Tribunale dell’Aia di indagare sull’omicidio del giornalista veterano di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, ucciso mentre seguiva un’incursione dell’esercito israeliano nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata.

Testimoni e indagini indipendenti suggeriscono che Abu Akleh sia stato fucilato dalle forze israeliane.Nel pomeriggio, Biden ha ricevuto il più alto riconoscimento civile israeliano, la Medaglia d’Onore presidenziale, dal presidente Isaac Herzog. E ha in programma di incontrare il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas venerdì mattina poco prima di dirigersi verso l’Arabia Saudita.