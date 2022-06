Biden nomina il primo tesoriere dei nativi americani: Lynn Malerba

By

Biden ha incaricato il ministero del Tesoro di creare l’Ufficio per gli affari tribali e nativi, guidato da una incaricata che si occuperà di questo incarico speciale, Lynn Malerba.

Il presidente Biden ha deciso di nominare Lynn Malerba come tesoriera degli Stati Uniti, selezionando per questo importante incarico il primo nativo americano nella storia, che supervisionerà la stampa e il conio della valuta nazionale. Con la nomina, il Dipartimento del Tesoro creerà anche un nuovo Ufficio per gli affari tribali e nativi guidato dalla signora Malerba, che è il capo della tribù Mohegan.

Biden ha distribuito milirdi di dollari negli anni alle tribù native

Il nuovo ufficio si concentrerà sul coordinamento con le tribù sui programmi del Tesoro, che include l’Internal Revenue Service. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha applaudito alla nomina, prima di una visita martedì alla riserva indiana di Rosebud nel South Dakota, che secondo il Dipartimento del Tesoro, è il primo viaggio in assoluto di un segretario al Tesoro in una nazione tribale.

La signora Malerba, la cui nomina non richiede la conferma del Senato, si unirà alla signora Yellen nella visita. “Sono onorata per l’impegno dell’amministrazione Biden nel garantire che tutte le voci siano ascoltate dal Tesoro, mentre lavoriamo insieme per creare una società equa e giusta”, ha affermato la signora Malerba. “È particolarmente importante che le nostre voci native siano rispettate”.

Dall’inizio della pandemia, il Tesoro ha distribuito miliardi di dollari in aiuti alle tribù di nativi americani, alle prese con alti tassi di povertà. I democratici hanno approvato 30 miliardi di dollari per le tribù nel pacchetto di salvataggio da 1,9 miliardi di dollari dello scorso anno, fondi che hanno permesso alle tribù di costruire più alloggi ed espandere l’accesso a Internet a banda larga, tra le altre cose.

La signora Malerba è il capo della tribù Mohegan

Il personale del Tesoro che lavora in un team che ha aiutato a erogare quei fondi, inizialmente assumerà il personale del nuovo ufficio. Nelle osservazioni preparate per la sua visita alla riserva di Rosebud, la signora Yellen ha detto che avrebbe chiesto al Congresso di rendere permanente il nuovo ufficio.

Alla guida del nuovo ufficio per gli affari tribali e indigeni, si aggiungerà ai doveri standard della signora Malerba come tesoriera: sovrintendere alla Zecca, al Bureau of Engraving and Printing e al deposito d’oro degli Stati Uniti a Fort Knox. La firma della signora Malerba apparirà sulla valuta e la sua nomina consentirà alla firma della signora Yellen di iniziare ad apparire sul denaro.

Quel processo è stato congelato fino a quando non sarà nominato un tesoriere; la firma dell’ex segretario al Tesoro Steven Mnuchin è ancora la più recente ad apparire sulla valuta statunitense. La signora Malerba è la prima donna a guidare la tribù Mohegan nella sua storia moderna. In precedenza ha lavorato come infermiera e ha prestato servizio nel comitato consultivo tribale del Tesoro.