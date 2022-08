Biden firma un disegno di legge ambientale e sociale storico

Il presidente Usa, Biden, parla di “una delle leggi più importanti della nostra storia”: è in vigore il suo pacchetto protezione clima e sociale da miliardi di dollari.

Nel frattempo, Arizona e Nevada devono affrontare tagli all’approvvigionamento idrico.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un pacchetto di leggi per investire miliardi nella protezione del clima e nel settore sociale. All’evento di martedì alla Casa Bianca, il democratico americano ha parlato di “una delle leggi più importanti della nostra storia”.

Biden ha firmato un pacchetto di leggi per investire miliardi nella protezione del clima e nel settore sociale

Una nazione può essere trasformata, ha detto Biden. “Questo è quello che sta succedendo ora.” La cosiddetta legge anti-inflazionepreparerà gli Stati Uniti per il futuro. “Si tratta di portare progresso e prosperità alle famiglie americane.” La legge mostra anche “che la democrazia funziona ancora in America”, ha detto Biden.

Ha anche criticato “il fatto che ogni singolo repubblicano al Congresso abbia votato contro questa legge”. Solo i Democratici hanno votato a favore della legge al Senato e alla Camera dei Rappresentanti. Il Congresso ha approvato il pacchetto legislativo la scorsa settimana. Tra le altre cose, fornisce circa 370 miliardi di dollari (363 miliardi di euro) per la sicurezza energetica e la protezione del clima, il più grande investimento nella lotta al riscaldamento globale nella storia degli Stati Uniti.

Sono previsti anche 64 miliardi di dollari per l’assistenza sanitaria. Biden aveva originariamente mirato a un pacchetto climatico e sociale molto più ampio. Quello attuale è un compromesso a causa delle controversie all’interno dei Democratici: contiene solo una frazione di ciò che Biden una volta voleva far passare. Tuttavia, il fatto che la legge sia stata approvata è una vittoria per il presidente – fino a poco tempo fa non ci si aspettava.

La legge anti-inflazione è molto più ampia di quanto suggerisce il nome. Le misure di protezione del clima hanno lo scopo di portare a una riduzione delle emissioni di CO2 dannose per il clima negli Stati Uniti di circa il 40 percento entro il 2030 rispetto al 2005. Il costo di alcuni farmaci dovrebbe diminuire. Il pacchetto legislativo mira anche a colmare le lacune fiscali.

Il governo prevede che il pacchetto legislativo riduca il disavanzo pubblico di oltre 300 miliardi di dollari. Ciò dovrebbe anche frenare l’inflazione elevata. I Democratici di Biden sperano di conquistare gli elettori con il pacchetto legislativo in vista delle elezioni del Congresso di novembre. Alle elezioni ci si aspetta che i repubblicani abbiano buone possibilità di conquistare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti.

Il Presidente vuole ridurre per il secondo anno consecutivo il deflusso dell’acqua dai bacini di Mead e Powell

Poi Biden, il dissidente nel suo stesso partito, che già crea problemi, avrà ancora più difficoltà con le proposte legislative.Carenza d’acqua sul Colorado: il governo Usa riduce l’offerta L’importanza del tema della protezione del clima è diventata chiara martedì negli Stati Uniti utilizzando l’esempio del fiume Colorado, nel sud-ovest del Paese. Gli stati dell’Arizona e del Nevada stanno affrontando tagli d’acqua a causa della continua carenza d’acqua lungo il fiume.

Biden vuole ridurre per il secondo anno consecutivo il deflusso dell’acqua dai bacini di Mead e Powell, che sono alimentati dal fiume Colorado. Lo sfondo è la previsione che i livelli dell’acqua continueranno a scendere. I serbatoi d’acqua non solo forniscono acqua potabile per sette stati e anche per parte del Messico, il fiume è anche vitale per l’agricoltura e l’approvvigionamento energetico nella regione.

La siccità degli ultimi decenni ha causato un grave assottigliamento del fiume, ha affermato martedì il vice ministro dell’Interno Tommy Beaudreau. La grave siccità nella regione è dovuta agli effetti dei cambiamenti climatici, tra cui il caldo estremo e le scarse precipitazioni.“Ogni settore in ogni stato ha la responsabilità di garantire che l’acqua venga utilizzata con la massima efficienza.

Per evitare un crollo catastrofico del sistema del fiume Colorado e un futuro di incertezza e conflitti, è necessario ridurre l’uso dell’acqua nel bacino”, ha affermato Tanya Trujillo. È responsabile dell’acqua e della scienza presso il Ministero dell’Interno. Anche il Messico deve adattarsi a meno acqua. Negli Stati Uniti, il Dipartimento dell’Interno, con i suoi circa 70.000 dipendenti, è il principale responsabile dell’amministrazione dei terreni di proprietà federale.

Il ministero decide, ad esempio, se devono essere designate riserve naturali o se è consentita la produzione di energia come il fracking. La sicurezza interna, invece, che è di competenza dei ministeri degli interni in Europa, è di competenza del Department of Homeland Security negli USA.