Biden: “Avete visto cosa è successo in Italia? Potrebbe accadere anche qui”

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden come spesso gli accade quando parla a braccio, fa commenti che poi lasciano degli strascichi importanti.

Ieri sera, nel corso di un evento elettorale organizzato dal partito democratico, Biden se ne è uscito con questa frase che sta suscitando un vespaio di polemiche: «Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. State per vedere che cosa accadrà nel mondo.

“La ragione per cui mi preoccupo è che non potete essere troppo ottimisti neppure su che cosa accadrà qui”. Il presidente ha rilasciato questa dichiarazione ad un party organizzato della Democratic Governors Association.

Il presidente Biden con questa ennesima uscita ha sollevato nuove domande sulla sua acutezza mentale, perché la frase sull’Italia si aggiunge ad un’altra fatta il giorno prima, quando ha chiesto durante un discorso se una deputata morta fosse tra il pubblico.

“Dov’è Jackie?” Biden ha chiesto mentre nominava i politici che hanno contribuito a alleviare la fame in America, apparentemente dimenticando che Jackie Walorski è stata uccisa con due membri dello staff in un incidente d’auto che ha sconvolto Washington quasi due mesi fa.

La Casa Bianca, che ha rilasciato una dichiarazione di Biden il 3 agosto, il giorno della sua morte, iniziando con “Jill [Biden] e io siamo scioccati e rattristati dalla morte della deputata Jackie Walorski dell’Indiana”, ha affermato che era “la prima mente” per il presidente perché venerdì incontrerà la sua famiglia.

Biden, 79 anni, è noto per le gaffe ed è inciampato in un discorso sull’aborto a luglio quando ha detto “ripetere la riga”, come se stesse leggendo un’istruzione dal suo teleprompter. La Casa Bianca ha detto che le osservazioni preparate erano “fammi ripetere la linea” e ha omesso “lasciami”.

Ormai sono sempe più frequenti le uscite ‘intempestive’ di Biden

L’ultimo incidente è arrivato alla conferenza della Casa Bianca su fame, nutrizione e salute. “Voglio ringraziare tutti voi qui, compresi i funzionari eletti bipartisan come il rappresentante [Jim] McGovern, il senatore [Mike] Braun, il senatore [Cory] Booker, il rappresentante Jackie – siete qui? Dov’è Jackie? Penso che sarebbe stata qui”, ha detto Biden.

Walorski, repubblicana, aveva 58 anni e rappresentava il suo distretto dell’Indiana dal 2013. Karine Jean-Pierre, addetta stampa di Biden, ha fatto infuriare diversi giornalisti in un briefing alla Casa Bianca in seguito, rifiutandosi di essere coinvolto in domande sul fatto che avesse dimenticato che era morta.

Jean-Pierre ha dichiarato: “Aveva già programmato di accogliere la famiglia della deputata alla Casa Bianca venerdì, venerdì prossimo verrà firmato un disegno di legge in suo onore. Quindi, ovviamente, lei era nella sua mente. Era la migliore in mente”. Spinto dal motivo per cui Biden ha chiesto “Sei qui?”, Jean-Pierre ha aggiunto: “Ho appena spiegato che era al top. . . E ciò che il presidente è stato in grado di sollevare in questa conferenza è stata la sua concentrazione sul voler combattere l’insicurezza alimentare in America”.

Ha aggiunto: “Penso che le persone possano capire, penso che gli americani là fuori che guardano il briefing di tanto in tanto, forse in questo momento, capiranno quando qualcuno è in cima alla mente. E questo è stato un evento così importante”. Era troppo per un giornalista, che ha gridato: “Ho John Lennon in cima alla mia mente quasi ogni giorno, ma non lo cerco da nessuna parte”.