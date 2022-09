Beneficiario 104? Spetta la pensione anticipata: ecco quando

Per chi è beneficiario della 104 la notizia è appena arrivata e potrà percepire la pensione anticipata. Scopriamo insieme quando e quali sono le caratteristiche.

Il discorso delle pensioni è sempre un tema molto caldo e i cittadini vorrebbero essere continuamente aggiornati. Con il Governo uscente si attende il nuovo, che metterà sicuramente mano alle leggi per proporre qualcosa di diverso e innovativo.

Nel frattempo, arriva la notizia che i beneficiari della 104 possono richiedere la pensione anticipata. Proviamo a fare chiarezza, valutando non solo le caratterische ma anche la data e modalità? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nuovo Governo, come saranno le pensioni?

Come anticipato, c’è grande fermento e attesa per la formazione del nuovo Governo dopo il 25 settembre. La riforma delle pensioni è ancora un piccolo miraggio e le domande senza risposta sono tantissime da parte degli italiani.

La Quota 102 termina in data 31 dicembre 2022 e il timore è che possa nuovamente spuntare qualche legge particolare, come quella della Fornero. Non è l’unica incognita, infatti si è anche alla ricerca di risposte per quanto riguarda le varie forme di pensiona anticipata come l’Opzione Donna e Ape Social. Soffermandoci un attimo sull’Ape Social, questa è una tipologia di pensione diretta e molto particolare dedicata ai soggetti che desiderano uscire dal mondo del lavoro in anticipo.

Tra queste persone sono comprese anche i titolari della 104 e chi assiste loro. Un esempio? Una persona che lavora e deve assistere un familiare disabile, può richiedere la pensione anticipata se rispetta tutti i requisiti richiesti.

Il Governo ha deciso di chiudere un occhio e pensare a chi ha difficoltà e non può – o non vuole – farsi aiutare da una badante. Stesso discorso, quando non ci sono i fondi necessari per far ricoverare il soggetto bisognoso all’interno di una struttura specifica.

Pensione anticipata: a chi è rivolta la 104?

Come anticipato, l’Ape Social è stata studiata appositamente per andare in pensione all’età di 63 anni con maturazione di 30 anni di contributi o 36 anni per chi svolge attività ad alto rischio.

Chi è ammesso a questa forma particolare di pensionamento anticipato? Tutti i soggetti che assistono:

Il coniuge o una persona cara con parentela di primo grado che ha un handicap ed è in una situazione gravosa (come da articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

con parentela di primo grado che ha un handicap ed è in una situazione gravosa (come da articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) Parenti o similari di secondo grado conviventi, nel momento in cui genitori o coniugi siano più anziani di 70 anni o affetti da patologie invalidanti. Stesso discorso se sono mancanti oppure deceduti.

A questi requisiti si aggiungono anche le persone che presentano una riduzione della loro capacità lavorativa del 74% o superiore. La situazione subirà un accertamento da parte del medico professionista abilitato al ruolo.

Ma chi sono i parenti di primo e di secondo grado?

I parenti di primo grado sono considerati i genitori e i figli I parenti di secondo grado sono fratelli, sorelle, nonni e nipoti sino agli affini come i cognati e i suoceri.

Il prossimo Governo potrebbe modificare tutto, per questo bisogna attendere sino dopo le elezioni per capire come muoversi.