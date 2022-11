Benedetta Rossi, avete visto che casa? Ecco in che posto meraviglioso vive | FOTO

Benedetta Rossi, famosa blogger culinaria, vive in una casa da favola. Ecco il meraviglioso posto in cui passa le sue giornate.

Benedetta Rossi è una delle cuoche più famose del mondo della televisione e del web degli ultimi anni, il cui successo è arrivato dopo che ha pubblicato alcuni video di ricette alla portata di tutti.

La sua idea, di realizzare, pietanze semplici e da poter preparare in poco tempo le ha fatto ricevere tantissime visualizzazioni, facendo diventare una delle star del web più amate dal pubblico.

Benedetta Rossi: ecco dove vive la famosa blogger

Grazie a questo successo, viene contattata per condurre alcune trasmissioni in cui mostra la preparazione delle ricette racchiuse nei suoi libri, insegnando a tutti i telespettatori, come cucinare.

Classe 1972, la donna nata in provincia di Fermo, a Porto San Giovanni, ha ammesso che la sua passione per la cucina le è nata sin da bambina, quando sua nonna e sua madre preparavano da cucinare.

Le due donne, hanno dato la possibilità a Benedetta di scoprire i segreti della cucina e per questo, insieme al suo inseparabile marito, Marco ha deciso di aprire un blog intitolato Fatto in casa da Benedetta.

Grazie all’utilizzo di prodotti italiani e facilmente reperibili e dei semplici video girati all’interno della loro casa o della loro attività, Benedetta e Marco hanno realizzato dei filmati accattivanti.

Per via della sua fama ottenuta negli anni, la donna è stata più volte testimonial di prodotti alimentari ed è anche stata trasformata in un cartone animato in una serie prodotta da KidsMe per WarnerBros. e Discovery+, dal titolo Super Benny.

In questa serie animata, la donna dovrà risolve in ogni episodio un disastro fatto da uno degli animali della sua fattoria trasformandosi in una super eroina grazie all’utilizzo di un mestolo.

Benedetta Rossi, vive in un agriturismo, di sua proprietà con suo marito Marco e il loro cane Cloud, che i due hanno adottato dopo la scomparsa dell’indimenticabile Nuvola, situato ad Altidona, in provincia di Fermo.

La casa della cuoca

L’esterno è caratterizzato da un grande giardino che permette al suo cane di scorrazzare liberamente e di avere un grande spazio dove gli ospiti possono rilassarsi e godere della bellezza della natura.

La sua collocazione è a due passi dai boschi e in molti hanno definito questo luogo come un paradiso terrestre e anche gli interni, che vediamo in televisione, non sono da meno e sembrano essere lo specchio dell’esterno.

La cucina è molto accogliente e molto spaziosa ed è proprio qui che si trova il famoso bancone dove Benedetta Rossi si mette all’opera per realizzare le ricette venendo filmata da suo marito Marco.

L’arredamento di questo luogo è quasi tutto bianco con dei mattoni marroni e un soffitto pergolato con travi di legno, mentre il soggiorno è formato da una grande libreria con al centro un televisore e difronte un grande divano bianco.

La casa ha anche un piano superiore e per salirci ci sono delle scale rivestite da spesse mattonelle e lungo il percorso si possono notare dei quadri a tema africano dai colori molto accesi.

La camera da letto è molto ampia e presenta un letto a due piazze con una finestra che da verso l’esterno, ma come mostra spesso sui suoi social, Benedetta ama passare molto tempo all’esterno.

Infatti, anche la sua cucina, ha la possibilità di poter dare uno sguardo verso il giardino, in modo che anche il suo cane Cloud, come anche precedentemente Nuvola, abbiano modo di godere delle meraviglie del posto nelle giornate di sole.

Inoltre, l’agriturismo ha anche dei prezzi accessibili e i suoi menù partono da un minimo di 50 fino ad 80 euro con un aumento qualora si voglia optare per la formula che comprende anche il pernottamento.