Bagnaia è il campione del mondo della Moto Gp, tredici anni dopo Rossi

Francesco “Pecco” Bagnaia è il campione del mondo della Moto Gp. A Valencia, nel circuito Ricardo Tormo, nell’ultimo gran premio disponibile della stagione, il torinese della Ducati è riuscito a spuntarla su Fabio Quartararo, il francese, di origini siciliane, della Yamaha, partito decisamente meglio dell’italiano in stagione, ma meno costante, poi, nel corso del Mondiale.

E quindi, tredici anni dopo Valentino Rossi, uno dei piloti italiani più vincenti di sempre, il nostro Paese torna a festeggiare un titolo iridato. E deve essere un onore per Bagnaia, cresciuto nel segno di The Doctor, e di cui ha sempre seguito gesta e orme.

Bagnaia è il campione del mondo della Moto Gp, tredici anni dopo Vale

Francesco Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, con il suo nono posto a Valencia, nel circuito Ricardo Tormo, ha vinto il titolo di campione del mondo della Moto Gp. Un sogno per lui e per i tanti italiani che tornano a vedere un connazionale sul gradino più alto del podio tredici anni dopo Valentino Rossi.

Niente da fare, quindi, per l’italo francese della Yamaha, Fabio Quartararo, che è riuscito ad arrivare quarto. Il Gp, tra le altre cose, è stato vinto da Alex Rins della Suzuki.

La festa, dopo, nel paddock è tutta rossa. C’era il suo idolo ad attenderlo, e un bellissimo casco dorato. Ventuno più quarantaquattro fa sessantre, il suo numero, ed è anche la combinazione che è servita ad aprire la cripta con il suo più bel regalo di sempre. E poi i tifosi, i suoi tifosi: una nuvola rossa, ancora, ad abbracciarlo.

Concentrato, emozionato, il ducatista partiva dall’ottava posizione, davanti di quattro il suo sfidante, se possibile ancora più concentrato di Bagnaia. Lui doveva strafare per riuscire a bissare il successo dello scorso anno, all’altro bastava solo che Quartararo non vincesse ma, anche il quel caso, era sufficiente un quattordicesimo posto per strappargli il titolo.

Davanti a un pubblico da tutto esaurito, Pecco viaggiava tranquillo, prendendo subito di mira l’italo francese già dal primo giro, lo ha affiancato e al secondo giro gli era già andato davanti. Hanno poi ingaggiato una lotta senza esclusioni di colpi. Il torinese ha retto, ha anche provato un allungo per raggiungere i primi della classe, salvo poi essere sorpassato a sua volta al quarto giro.

Poi ha perso un po’, anche un pezzo della moto, e la gara del pilota della rossa di Borgo Panigale è diventata un duello con Brad Binder, che prima lo ha schivato e poi, come l’italo francese, con la sua KTM lo ha scavalcato al nono giro. E poi ha continuato a perdere. Al decimo giro, poi, Marc Marquez, che voleva vincere il suo unico gran premio della stagione, è caduto, senza danni, però.

Al quattordicesimo giro di pista, Bagnaia si è fatto superare anche da Joan Mir, compagno di scuderia del vincitore di Valencia. Un brivido, ancora, quando Miguel Oliveira ha cercato di passargli davanti: niente da fare, al momento. Perché proprio mentre il pilota Yamaha andava all’attacco del terzo posto di Jack Miller, il portoghese è riuscito a scavalcare l’italiano, e Binder è riuscito a sorpassare anche l’italo francese.

Diciannovesimo giro: Luca Marini è andato davanti, ancora, al ducatista, che poi ha ingaggiato una lotta contro il suo amico Enea Bastianini per il nono posto. Persa anche questa, mentre Miller è caduto. Poco prima della fine, un indemoniato sudafricano è passato davanti a Jorge Martin.