Bellissima, non è vero? È la figlia di un famosissimo personaggio italiano

Debora è una bellissima ragazza che è anche la figlia di un noto personaggio a livello internazionale, presente spesso anche in televisione.



Il noto personaggio lavora in campo alimentare e, anche sua figlia, ha scelto di intraprendere la stessa strada.

Chi è Debora?

Si chiama Debora, ha gli occhi chiarissimi ed un sorriso splendente, il tutto corredato da dei lunghi e folti capelli castani. Non tutti possono riconoscerla poiché la somiglianza con il padre non è affatto immediata. Al contrario di suo padre, la figlia Debora non ama le luci della ribalta, anche se è presente comunque sui social.

Le sue foto, quando le persone hanno scoperto di chi è figlia, hanno iniziato a fare il giro della rete. Anche perché il suo sorriso smagliante è veramente difficile da non notare.

Debora è la figlia di un noto personaggio: di chi si tratta?

Se vi svelassimo il cognome del papà probabilmente lo riconoscereste subito. Nel corso della sua carriera è stato giudice di Masterchef diverse volte. In queste ospitate televisive ha sempre messo timore ed agitazione ai concorrenti seminando il panico.

L’uomo, infatti ci tiene molto alla pasticceria e preferisce che il lavoro sia sempre perfetto. Probabilmente, sono stati proprio i suoi modi, sempre garbati e i suoi obbiettivi a portarlo ad essere un pasticcere apprezzato in tutto il mondo.

Debora Massari è la figlia del celeberrimo pasticcere Iginio Massari. Il suo lavoro è riconosciuto in tutto il mondo, da dove provengono i numerosi riconoscimenti conquistati. Della sua carriera raccontò un aneddoto:

“Un giorno sono caduto nella crema, così scherzando mi sono sempre paragonato a Obelix: lui è diventato l’uomo più forte del mondo, io il più dolce”.

Non solo disciplina e durezza, dunque ma anche un uomo tenero. Sua figlia Debora, benché voglia stare il più possibile lontano dai riflettori, si circonda di personaggi famosi. Le ultime sue apparizioni in pubblico l’hanno vista in compagnia dei novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il motivo c’è: la torta nuziale preparata dal padre, presente a sua volta. Debora ha con suo padre Inginio, un rapporto molto bello anche se il lavoro li tiene spesso lontani.

La ragazza si è laureata in Scienze e tecnologie alimentari. Poi, si è specializzata come nutrizionista e ora lavora con il papà occupandosi della standardizzazione e codifica dei prodotti legati al brand Iginio Massari. A proposito di suo padre ha detto:

“Papà pretende molto da sé stesso, ma anche dagli altri: dice che vuole i dolci non solo belli e buoni, ma perfetti“.

Per il 2022, Debora è stata inserita nella lista di Forbes delle 100 donne che hanno aggiunto valore al settore in cui lavorano. Un risultato importante soprattutto se si considera che le donne al comando sono poche in Italia.

Circa la vita privata di Debora si sa ben poco dato che non è molto social. Nonostante ciò, è sposata e ha due figli. Oltre che con il padre, lavora fianco a fianco anche con il fratello.