Beatrice Borromeo, altro che Pierre: stava con lui | Nome importantissimo in Italia

Beatrice Borromeo è la moglie dell’affascinante Pierre Casiraghi, ma c’è stato un periodo in cui è stata pinziata con un uomo italiano facoltoso e molto importante. Ecco di chi stiamo parlando.

Pierre Casiraghi ricorda tantissimo il padre non solo nell’aspetto, ma anche nella sua eleganza e modo di fare. Quando ha incontrato la sua principessa Beatrice Borromeo non ha avuto più alcun dubbio, con un colpo di fulmine che ha travolto tutti in famiglia. Sono belli e il loro è un amore da favola, ma se facciamo qualche passo indietro nel tempo Beatrice sembra proprio che sia uscita con un imprenditore italiano molto famoso. Scopriamo insieme la storia?

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: una storia da favola

Lui è il figlio di Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco, mentre lei fa parte di una delle famiglia aristocratiche italiane ad oggi esistenti. Il colpo di fulmine sembra essere avvenuto a Cannes durante la partecipazione ad un party di Dolce & Gabbana.

Due ex studenti della Bocconi, lui si è laureato in Economia mentre lei in Giurisprudenza con la voglia di stare insieme e di non essere identificati solo per il cognome che portano. Oggi i due sono sposati e innamoratissimi, anche se c’è stato un piccolo episodio che ha messo l’unione in crisi tanto che lei è stata vista con uno dei rampolli italiani più famosi.

Chi è Stefano Casiraghi, figlio di Pierre e Beatrice?

Prima di scoprire chi sia questo imprenditore italiano che avrebbe rubato l’attenzione e il cuore a Beatrice Borromeo, avete mai il figlio avuto con Pierre Casiraghi? Il piccolo Stefano – il nome è in onore del nonno che non potrà mai conoscere – ha gli occhi azzurro cielo e i capelli biondissimi. In molti lo hanno definito come un bellissimo piccolo principe, così elegante e raffinato come la sua mamma e il suo papà.

Proprio lui non passa mai inosservato e il suo stile regale contende gli sguardi della popolazione e dei media. Suo fratello Francesco sta seguendo piano piano le sue orme, anche lui bellissimo con una educazione regale.

Beatrice Borromeo ha avuto un colpo di fulmine per l’imprenditore italiano?

Lasciando un attimo da parte quella che è oggi una coppia felice, alcuni anni fa la rivista Chi ha ripreso un gossip pubblicato anche dal magazine Bunte che riguardava proprio Pierre. Il giovane Casiraghi era stato fotografato in compagnia di una donna dopo soli due mesi dalle nozze.

Beatrice Borromeo aveva subito puntato il dito su questo gossip evidenziando che fosse una bufala chiedendo di rimuovere le foto pubblicate su vari siti. Sempre i media sono stati incuriositi dalla vicinanza tra Beatrice Borromeo e un imprenditore italiano famoso nel mondo: Lapo Elkann.

I due sono stati fotografati insieme durante l’evento Garage Italia Custom e si è pensato che fossero insieme. Lapo e Beatrice sono stati fotografati abbracciati e in atteggiamenti scherzosi, tanto che in molti hanno ipotizzato ai tempi un interesse visto lo scandalo che aveva travolto Pierre.

Ricordando a tutti che Lapo è stato anche invitato al matrimonio di Beatrice e Pierre, la verità in realtà non si conosce e le foto potrebbero nascondere tutto o niente se non una semplice amicizia.