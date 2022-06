Bayern Monaco, ufficiale l’acquisto di Mane!

Dopo una lunga trattativa con il Liverpool, il Bayern Monaco ha reso ufficiale il primo acquisto della nuova stagione presentando in conferenza stampa Sadio Manè



Giorni importanti sul fronte Bayern Monaco con i bavaresi che stanno mettendo le basi per dare la caccia al Real Madrid campione d’Europa e riportare la Champions League in Germania.

I tedeschi piazzano un colpo da 90 strappando al Liverpool il fenomenale esterno Sadio Manè che, sotto la guida di Jurgen Klopp è letteralmente esploso negli ultimi anni trascinando i Reds alle grandi vittorie degli ultimi tempi.

“I’m very happy to finally be with FC Bayern in Munich. I really have great feelings. So there was no doubt in my mind right from the start: this is the right time for this challenge”.

Sadio Mané, new Bayern player. pic.twitter.com/I2H9hrnFoK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2022