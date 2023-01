Basteranno 1 bottiglia e 1 gancio per dare vita a qualcosa di spettacolare: ecco cosa

Grazie all’utilizzo di una bottiglia e un gancio potremo costruire qualcosa di veramente sorprendente. Ecco cosa.

Nelle nostre case tendiamo a personalizzare gli ambienti a seconda dei nostri gusti e quindi ogni abitazione è diversa dalle altre in quanto c’è quel tocco personale dato dagli elementi d’arrendo che sono personalizzati in base ai nostri gusti e passioni.

Per questo motivo possiamo avere una casa tradizionale mentre i nostri amici possono avere un tocco shabby chic mentre a casa di altri prevale l’etnicità o ancora lo stile kitsch e via dicendo.

Bottiglia e gancio: cosa si può creare da questi due oggetti

Ognuno di noi ha una sua idea di casa ideale e quindi compra tutto quello che più gli aggrada per sentirsi a suo agio e tende ad avere anche soprammobili, lampade, quadri e via dicendo che si adattano perfettamente con lo stile creato nell’ambiente casalingo.

A volte, molti di noi non riescono a trovare quello che vogliono e quindi si dilettano nel fai da te, armandosi di molta pazienza e soprattutto di molta fantasia in quanto bisogna trovare il modo per poter creare quello che si desidera.

Non tutti però, sanno, specialmente gli amanti degli ambienti floreali, che con una bottiglia di plastica e un gancio, di quelli che usiamo per poter appendere i nostri indumenti, possiamo realizzare qualcosa di magnifico.

Come procedere

Per prima cosa bisogna prendere la bottiglia e tagliare la parte superiore della bocchetta e lasciarla da un lato, mentre con il resto della bottiglia andremo a ritagliare dei piccoli cerchi che andremo a inchiodare uno per uno in una tavola di legno o di sughero.

Una volta ottenuti tanti pezzi, con un phon andremo a modellare questi pezzetti di plastica in modo che abbiano una forma simile a dei petali e successivamente gli andremo a dipingere di rosa o del colore che più desideriamo.

Nel frattempo che questi asciugano, prendiamo una lampada a filo e la inseriamo nella bocchetta della bottiglia facendo in modo che verso l’interno finisca la parte che poi avrà la lampadina.

Con un tronchese, andiamo a spezzare il gancio di ferro e lo modelliamo in modo che possa avere la forma di una lampa e per far si che si mantenga in piedi lo andiamo ad unire ad un cartoncino inizialmente ricoperto di carta e colla.

Con l’aiuto di un impasto fatto di pasta di cocco e plastilina, andiamo a modellare il cartoncino, unendolo al gancio e alla parte lunga della lampada e diamo una forma particolare che ricorda uno stelo, dove andremo anche a creare delle foglie.

Bisogna stare attenti a far si che la parte inclinata del gancio abbia poi la bocchetta della bottiglia e ricordi una plafoniera. Successivamente, proprio su questa, andremo, una volta dipinto di verde lo stelo del fiore, ad applicare uno per uno i petali.

Aspettando che il tutto si asciughi, avremo una lampada stupenda, creata con pochissimi ingredienti e avremo anche contribuito al riciclo di alcuni materiali che sarebbero stati gettati.