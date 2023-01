Letizia e Re Felipe di Spagna in lutto: l’improvvisa perdita rattrista anche i sudditi

Alcuni giorni fa, purtroppo, all’interno della famiglia reale spagnola si è verificata una situazione la quale è stata – ed è tutt’ora – fonte di molta tristezza. Letizia e re Felipe, infatti, hanno subito un grave lutto. Ecco, a tal proposito, che cosa è accaduto.

La scomparsa di persone a noi care è, purtroppo, un’eventualità presente nella vita di ognuno di noi. Tutti, infatti, ci troviamo prima poi ad affrontare il dolore del lutto. Tutto ciò che possiamo fare, in questi casi, è tenere vivi i bei ricordi nei nostri cuori e, pian piano, cercare di riuscire ad andare avanti.

Accettare la morte di qualcuno a cui vogliamo bene, a prescindere dall’età, non è mai facile, ma è necessario, specie se si ha un paese da governare e dei figli da crescere. Ed è proprio questa, attualmente, la situazione che stanno vivendo re Felipe di Spagna e la regina consorte, Letizia Ortiz.

Di recente, infatti, tra i membri della famiglia reale spagnola è venuto a mancare un membro molto importante, al cui funerale hanno partecipato, ovviamente, anche il re e la regina. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere, e qual è stato l’abbigliamento scelto dalla regina Letizia per partecipare alla cerimonia funebre.

Letizia di Spagna: chi è la regina consorte

Tutti siamo a conoscenza della classe e della bellezza della regina della quale Letizia Ortiz di Spagna è dotata, ma poco si sa, in realtà, della sua vita antecedente al matrimonio con re Felipe VI. Prima di entrare a far parte della famiglia reale iberica, Letizia ha conseguito una laurea in Scienze dell’informazione presso la prestigiosa Università Complutense di Madrid e, successivamente, ha lavorato per molti anni in qualità di giornalista.

Circa vent’anni fa, nel 2003, ci fu l’annuncio ufficiale del fidanzamento tra Letizia e Felipe di Borbone con il quale, un anno dopo, convolò a nozze. Il 31 ottobre del 2005, i reali spagnoli hanno messo al mondo la loro primogenita – nonché erede al trono – Leonor. Il 29 aprile 2007, invece, è nata Sofia, la loro secondogenita. Subito dopo il matrimonio con Felipe, Letizia ha assunto il titolo nobiliare di principessa delle Asturie. Dopo l’abdicazione di re Juan Carlos I, avvenuta nell’anno 2014, quest’ultima è divenuta regina consorte.

Lutto alla corte spagnola

Da circa nove anni, dunque, Letizia Ortiz è la regina consorte di Spagna e, in quanto tale, assolve quotidianamente i suoi numerosi impegni reali. Di recente, però, Letizia ha anche presenziato al funerale di Costantino di Grecia, zio di suo marito Felipe VI. Alla cerimonia, ovviamente, sono accorsi esponenti delle più prestigiose famiglie nobiliari, quali il principe Alberto di Monaco; Mathilde e Filippo del Belgio e la principessa Anna, sorella di re Carlo III e figlia della regina Elisabetta II d’Inghilterra.

Letizia Ortiz, in tale occasione, ha deciso di indossare un lungo cappotto total black adornato da preziosi inserti. Le calzature per le quali ha optato la regina appartengono al rinomato brand “Prada”, mentre la borsa è firmata dall’intramontabile “Giorgio Armani”.