Basterà unire questi 2 ingredienti per allontanare topi e scarafaggi da casa tua

Come allontanare per sempre topi e scarafaggi da casa? Questi due ingredienti sono fenomenali: da provare subito.

Topi e scarafaggi arrivano sempre in casa? È normale considerando che ci siano alcuni fattori che possono portare alla loro presenza all’interno di alcuni ambienti in particolare. Gli esperti del pulito hanno voluto svelare un piccolo trucco. Infatti con soli due ingredienti più uno particolare si potrà avere una soluzione che allontana questi animali per sempre. Scopriamo insieme di cosa si tratta?

Quali sono i fattori che attirano topi e scarafaggi?

L’invasione di topi e scarafaggi in casa può essere un problema fastidioso e difficile da risolvere. Ci sono molte ragioni per cui questi animali possono trovare la loro strada nelle nostre case, ma spesso dipendono dalle condizioni ambientali che abbiamo creato.

In primo luogo, l’accesso alla casa può essere favorito da crepe e fessure, che permettono ai roditori di entrare facilmente. È importante quindi, esaminare la casa e sigillare tutte le fessure in cui possono entrare. Non solo le pareti esterne devono essere controllate, ma anche i luoghi che sono a contatto con il terreno, le finestre e le porte.

Molto spesso, la presenza in casa dipende dalla pulizia dell’ambiente e della zona circostante. Se la casa è disordinata e sporca, questi animali trovano nutrimento e rifugio ideale. Ecco perché è importante mantenere un’igiene adeguata, ed eliminare eventuali resti di cibo e acqua che possano attirare questi animali.

Le perdite d’acqua nelle tubazioni o in zone dove l’acqua staziona, come quelle vicino alle piante, possono rappresentare un fattore importante per molte infestazioni. Inoltre, se ci sono giardini o terreni limitrofi alla casa che non vengono curati, possono esserci piante o alberi che attraggono questi animali.

Anche una cattiva ventilazione può attirare loro, specialmente nelle stanze umide come la cucina, il bagno o il seminterrato. Le aree umide diventano un ambiente favorevole per la riproduzione degli insetti, e l’umidità che si genera favorisce la loro comparsa.

Infine, l’uso di prodotti tossici o pesticidi in modo errato o irrazionale può essere un’altra causa del problema. Spesso, la presenza di scarafaggi può essere causata dalla disposizione dei rifiuti in modo errato, o dalla permanenza di animali morti nella zona.

L’invasione in casa può essere evitata adottando alcune buone pratiche e abitudini sane, come mantenere una buona igiene domestica, curare il giardino e l’ambiente circostante, evitare l’umidità e sigillare le fessure. In questo modo, potremo essere sicuri di avere un ambiente domestico pulito, salubre ed al sicuro dalla presenza di questi animali.

Come allontanare questi animali con soli due ingredienti

Non solo, infatti i professionisti del pulito e del fai da te hanno deciso di svelare un piccolo trucco. Ci sono due ingredienti principali che allontanano gli insetti per sempre.

Gli ingredienti sono:

Si tritura e mescola tutto insieme, per poi racchiudere in piccoli panetti da posizionare negli angoli della casa. Questa soluzione particolare allontanerà sia i topi e sia gli scarafaggi. Ovviamente, dovrà essere tenuta al massimo due giorni essendo degli ingredienti facilmente deperibili fuori dal frigo – soprattutto in estate.