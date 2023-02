Bastano giusto 3 gocce di quest’olio per toglierti 10 anni dal viso: meglio del botox

Purtroppo le rughe e gli altri segni del tempo che si presentano sul viso, sono un disagio per moltissime persone. Un difetto estetico che può essere risolto con un olio totalmente naturale, ecologico e soprattutto efficace. Dite addio a tutte quelle creme super costose che comprate, perché non riuscirete più a dire addio a questo rimedio incredibile: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato.

Viso invecchiato: il rimedio naturale

Purtroppo capita a tutti, ma con il passare degli anni la pelle del viso invecchia. E’ un processo naturale e purtroppo non si può scappare, perché già dai 25 anni i segni del tempo colpiscono il nostro volto. Molto spesso invecchia a causa di alcuni fattori esterni e anche interni.

Come la pelle esposta ai raggi del sole per molto tempo oppure una scorretta alimentazione, sonno irregolare, stress, ansia, l’uso di sostanze stupefacenti o anche il semplice consumo di alcool e tabacco. Proprio per questo motivo, con il passare del tempo, il nostro viso risulta spento, disidratato e presenta anche rughe e macchie.

Le pelli sensibili sono molto più soggette all’invecchiamento della pelle precoce. Proprio per questo è necessario mettere in pratica alcuni accorgimenti. La prima cosa da fare è idratarla, in modo da darle le giuste molecole e la protezione di cui ha bisogno. Ma come possiamo fare? Esiste un rimedio semplice e veloce per far ringiovanire la nostra pelle del viso, il procedimento è molto semplice. Rimarrai a bocca aperta appena vedrai il risultato.

Il procedimento

Con questo metodo naturale, ecologico, efficace ed anche economico, renderete la vostra pelle elastica e giovanile. Il procedimento è molto facile, bastano pochi minuti per creare un olio incredibile. Innanzitutto procuratevi dei semi neri e macinateli, vi serviranno solamente due cucchiai.

Successivamente, quando raggiungerete un composto farinoso, aggiungete 100 ml di olio d’oliva. Mescolate e lasciatelo riposare per circa 21 giorni in frigo, all’interno di un barattolo. Ogni 2 o 3 giorni, aprite il contenitore e girate la soluzione. L’ultimo passaggio che dovrete fare è setacciare l’olio e trasferirlo in una bottiglia di vetro.

Ora non dovrete fare altro che mettere qualche goccia di questo olio incredibile su un dischetto di cotone e passarlo su tutta la pelle del viso. Per un effetto ancora più incredibile, basterà ripetere l’operazione mattina e sera. In poco tempo vedrete che la vostra pelle sarà molto più idratata, nutrita e soprattutto più elastica e giovanile.