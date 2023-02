Aumentano le persone scomparse in Italia nel 2022

Secondo l’ultima stima sugli scomparsi in Italia, i dati mostrano che c’è un aumento del 26%.

Parliamo di 67 persone al giorno ma la relazione presentata al Viminale parla anche di dettagli come allontanamenti volontari e non.

Più persone scomparse in Italia

Annualmente viene fatta una stima delle persone scomparse in Italia e quella del 2022 ha dimostrato come queste sono aumentate del 26%. Ciò che è allarmante è che nella maggior parte dei casi si tratta di allontanamenti volontari mentre solo lo 0,22% riguarda vittime di reato.

Anche i dati sui minori non sono rosei, infatti sono aumentate le denunce di scomparsa del 48% per gli stranieri e del 24% per gli italiani.

I numeri parlano chiaro e le denunce di scomparsa del 2022 sono state più di 24mila, con una media di 67 al giorno. L’anno precedente il dato era minore e questi dati diffusi dal commissario straordinario del Governo, fornisce un quadro allarmante che peggiora sempre di più.

Come evidenziato dal prefetto Antonino Bella, queste persone fanno perdere le proprie tracce per i motivi più disparati e sono pochi quelli che realmente sono possibili vittime di reato.

Sono aumentate anche le denunce relative agli anziani, del 13% nel 2022, in lieve aumento. C’è da dire però che il 75% degli scomparsi vengono ritrovati nei primi giorni e tutto si risolve per il meglio.

La scomparsa di minori

Parallelamente ai dati sugli adulti emergono quelli altrettanto preoccupanti per quanto riguarda i minori. In relazione al conflitto in Ucraina si è monitorata molto la situazione delle denunce di scomparsa dei bambini di questo Paese e anche qui i numeri non sono bassi.

In effetti nel 2022 ci sono state 70 denunce e solo poco più della metà di questi bambini sono stati ritrovati. Per fortuna i tempi del ritrovamento sono minori e questo aumenta le possibilità che tutto si risolva al meglio.

Oltre agli ucraini ovviamente gli studi hanno coinvolto bambini di ogni nazionalità e in tutti i casi c’è stato l’aumento delle scomparse, specialmente in ambito ferroviario.

Il commissario Antonino Bella ha commentato i dati diffusi chiedendo l’aiuto di tutti perché quando si verifica una scomparsa, la famiglia vive ore di angoscia e sofferenza. La vita viene stravolta anche dalla terribile attesa di notizie nella speranza di ritrovare i propri cari.

Ad oggi il sistema delle ricerche è migliorato molto ma il fenomeno è molto complesso e necessita del coinvolgimento di tutti i cittadini. Il report odierno arriva con l’anniversario di tre eventi molto importanti: l’istituzione del commissario straordinario del governo che si occupa appunto delle persone scomparse da 15 anni, il ventennio dell’associazione Penelope e i 10 anni dall’approvazione della legge di riferimento nell’ambito delle ricerche.