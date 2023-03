Basta una tazzina per avere un bucato impeccabile: meglio della lavanderia

Ne basta una sola tazzina e si ottiene il vero bucato impeccabile: pulito, profumato e igienizzato meglio che in lavanderia.

Avere un pulito impeccabile è il sogno di ogni persona, sia che si lavi a mano o in lavatrice. Tuttavia, non sempre è possibile. Questo perché alcune azioni e abitudini, non consentono ai capi di poter essere puliti al 100%. In lavatrice lo sporco è incrostato, mentre quando si lava a mano spesso si usa troppo detersivo o ammorbidente. I professionisti del pulito hanno trovato una soluzione e con una sola tazzina di questo rimedio naturale si può risolvere tutto.

Bucato impeccabile con una tazzina di questo ingrediente

I prodotti per la pulizia del bucato sono tantissimi, con fragranze e ingredienti differenti. Questo studio di mercato è stato fatto appositamente per rispondere a tutte le necessità. Tuttavia, spesso e volentieri inquinano l’ambiente o corrodono le fibre sino a rovinare la lavatrice.

Per avere un pulito perfetto dei tessuti, senza dover spendere tantissimi soldi, c’è un rimedio naturale da usare anche tutti i giorni. Questo ingrediente – già usato dalle nonne – igienizza, elimina le macchie e profuma i capi lavati in lavatrice.

Il protagonista assoluto è il sale grosso, ottimo da mettere direttamente in lavatrice prima del classico lavaggio. È un anti calcare naturale, ammortisce l’acqua e dona morbidezza ai tessuti senza dover aggiungere altri prodotti.

Si può usare in due modi diversi:

I capi vengono messi in ammollo per un’ora, aggiungendo all’acqua tiepida una tazzina di sale grosso. Subito dopo si procede con il classico lavaggio in lavatrice;

Il sale grosso si aggiunge direttamente al cestello insieme ai capi da lavare, così da ottenere un bucato impeccabile sotto ogni punto di vista.

Sale grosso per la pulizia della lavatrice

Questo ingrediente naturale e antico, si può usare anche per pulire la lavatrice. Per capire meglio si deve fare un piccolo passo indietro: una lavatrice sporca, piena di residui di calcare e detersivo non lava i tessuti come dovrebbe.

Per questo motivo i capi possono risultare macchiati e con un odore non gradevole, seppur appena usciti dalla lavatrice. Il segreto è quello di usare il sale grosso per pulire completamente l’elettrodomestico, così che sia pronto a fare il suo lavoro al meglio.

In questo caso se ne usa più di una tazzina. È infatti indicato un chilo di sale grosso da versare nel cestello, azionando il lavaggio a vuoto preferibilmente ad alte temperature. In questo modo tutti i residui di detersivo e calcare saranno eliminati, così come le prime tracce di muffa.

È una azione da fare ogni due settimane, così che i capi siano puliti e brillanti oltre ad ottenere una lunga durata della lavatrice. Riassumendo, il sale grosso funziona non solo per la pulizia dei capi ma anche dell’interno della propria lavatrice.