Basta strisce nere nel WC, come sbarazzarsene in maniera definitiva

Quante volte abbiano notato, all’interno del nostro wc, delle fastidiosissime righe nere? Se nel provare a sbarazzarsene non sono stati raggiunti i risultati sperati… niente paura! Ecco alcuni semplici consigli che, in poco tempo e con la minima spesa, faranno sì che il water torni a brillare come nuovo.

Le pulizie domestiche sono azioni quotidiane molto importanti non solo per quanto riguarda l’igiene, ma anche per il buon umore. Vivere in un ambiento pulito e curato, infatti, ci fa sentire molto più sereni e soddisfatti, anche se, a volte, liberarsi di alcuni tipi di macchie può diventare un vero e proprio incubo. Che dire, ad esempio, delle strisce nere che a volte si formano all’interno del water?

Queste ultime possono essere un segno di scarsa pulizia, ma possono altrettanto derivare da una causa che esula dal nostro operato. Il calcare contenuto nell’acqua, infatti, può facilmente macchiare la superficie interna del wc, e uno scarico dopo l’altro tali macchie diventano sempre più evidenti e difficili da rimuovere.

In questi casi, il primo pensiero è quello di correre al supermercato e cercare il prodotto che possa fare al caso nostro, ma ciò ci permette davvero di ottenere i risultati sperati? E, soprattutto, quanti soldi spendiamo, ogni volta, per acquistare tali detersivi? La cosa che spesso lascia perplessi è venire a conoscenza del fatto che le soluzioni migliori sono quelle semplici, proprio come in questo caso. Ecco, a tal proposito, una serie di efficaci rimedi per la pulizia del water.

Strisce nere nel wc: eliminarle con rimedi naturali

Quando si parla di trucchi casalinghi per pulire la casa, spesso vi è un po’ di scetticismo nel credere che possano risultare davvero efficaci. Provare a eliminare le strisce nere che si creano nel water utilizzando uno di essi può essere un buon modo per ricredersi!

Possiamo, per esempio, creare una sorta di crema unendo due cucchiai e mezzo di bicarbonato e acqua quanto basta; spalmare la soluzione sulle macchie nel wc e lasciarlo agire per tutta la notte. Una volta trascorso il tempo necessario, basterà strofinare il tutto e procedere con un risciacquo.

Anche il sapone di Marsiglia, l’acqua ossigenata e il succo di limone possono essere dei validi alleati per liberarsi dello sporco nel wc. Per ciò che concerne il primo, non dobbiamo fare altro che grattugiare circa due cucchiai di sapone in un bicchiere, aggiungere un po’ d’acqua e versare la soluzione ottenuta sulla parte interessata. Basteranno solo cinque ore perché il composto faccia effetto, e al termine di essere, basterà solamente strofinare e risciacquare.

Utilizzare lo stesso procedimento anche per gli altri due rimedi, ma con solo un paio i accortezze diverse. Per quanto riguarda l’acqua ossigenata, è bene scegliere quella al 3%, versarla sulle macchie e lasciarla in posa per due/tre ore. Il succo di limone, invece, dovrà essere ben filtrato, e unito a un cucchiaio di aceto. Anche in questo caso, per ottenere risultati eccellenti, è necessario lasciare che agisca tutta la notte.

Il rimedio per eccellenza

Nelle case di ognuno di noi è presente, senza dubbio, un particolare ingrediente il quale però è adatto per mille usi. Si tratta dell’aceto bianco, ovviamente, perfetto sia in cucina sia come fidato aiutante per le pulizie domestiche.

Per eliminare definitivamente le strisce nere dal nostro water dobbiamo munirci di un bicchiere, e riempirlo con tre parti di aceto e una di acqua. Versare la soluzione sulle macchie e permettergli di fare il suo fatto per tutta la notte. Il giorno dopo, basterà strofinare e risciacquare.

Il potere sgrassante dell’aceto sarà un vero toccasana per il water. Nel caso in cui, dopo il primo trattamento, ci fosse ancora qualche alone, è possibile ripetere di nuovo il procedimento, e le macchie non avranno più scampo.

Per essere sicuri di non creare alcun danno alle superfici interessate, inoltre, è bene ricordare che prima di procedere con l’utilizzo di un qualsiasi prodotto è sempre buona norma provarne una quantità limitata su una piccola parte non visibile.