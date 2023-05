Basta con macchie e rughe sul viso: il segreto lo conservi proprio nel tuo frigo

Ecco come usare il tè verde per trattare le rughe sul viso. Può servire anche contro le macchie della pelle. Come usarlo al meglio.

Non tutti sanno che c’è un ingrediente che tutti noi abbiamo in casa e che può risultare davvero perfetto per contrastare le macchie e le rughe del viso. Vi spieghiamo quali sono i suoi benefici e come utilizzarlo in modo da far ringiovanire la vostra pelle.

Tè verde per trattare le rughe sul viso

Il tè verde è una potente bevanda molto amata in ogni Paese del mondo e anche in Italia. Sono tantissime le persone che la consumano quotidianamente per il benessere del proprio corpo.

Non tutti sanno che il tè verde ha anche degli ottimi benefici sulla pelle. Questa pianta, infatti, è in grado di migliorare moltissimo l’aspetto del nostro derma, rendendolo più sano, luminoso e riducendo la quantità di macchie.

Questa bevanda è in grado di eliminare le cicatrici e di le infiammazioni della pelle. In generale, è perfetta per eliminare le tossine e quindi per far sembrare la pelle molto più sana in apparenza.

In tanti si chiedono, però, se l’unico modo per migliorare l’aspetto della pelle con il tè verde sia consumandolo. In realtà, dovete sapere che esiste un modo per applicare questa bevanda direttamente sul vostro viso. Ecco che vi sveliamo qual è.

Ecco come utilizzarlo

Esiste un trucco messo in pratica da molte beauty guru che permette al tè verde di agire sulla pelle, apportando numerosi benefici. Si tratta di immensi benefici da apportare direttamente al derma, senza che sia necessario consumare questa sostanza.

Il trucco in questione riguarda la riduzione del tè verde in cubi di ghiaccio. Tutto quello che dovete fare è realizzare un’infusione di tè verde, mettendo a bollire in primo luogo l’acqua.

Fatto ciò, potete aggiungere le foglie di tè verde e lasciare che l’acqua calda le riscaldi, magari mentre la pentola è coperta da un coperchio o da una tovaglia.

Fatto ciò, potrete filtrare l’infusione che avete appena creato e lasciare che raffreddi. Ora potete procedere, versando il liquido all’interno del contenitore per il ghiaccio.

Lasciate che agisca all’interno del vostro freezer, dopodiché estraete un cubetto di ghiaccio contenente il tè verde. Posizionatelo su tutto il viso e passatelo sulle varie zone della pelle con movimenti circolari. Così userete il tè verde come antirughe.

Fate attenzione a non irritare la vostra pelle: quindi usate un tovagliolo per proteggere il vostro viso mentre passate il ghiaccio. In questo modo, il vostro derma noterà soltanto i benefici che volete apportare. Vi consigliamo di mettere in pratica più volte questa procedura, fino a quando non noterete un netto miglioramento.

Tantissime persone applicano il ghiaccio sul viso più volte a settimana, fino a quando non notano che molte macchie si sono ridotte e hanno lasciato spazio a una pelle più sana e più luminosa. In questo modo userete il tè verde come antirughe, perfetto per far apparire la pelle sempre giovane, anche quando sono presenti su di essa i segni del tempo.