Barbara Palombelli, l’avete mai vista in bikini? Spunta fuori lo scatto inedito

Vi mostriamo una foto inedita di Barbara Palombelli in costume da bagno. La foto è esclusiva e la mostra nella sua immensa bellezza.

Barbara Palombelli ha un fisico da urlo in bikini. Ecco di seguito gli scatti incredibili che la mostrano al mare.

Il successo di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli è un noto personaggio della televisione italiana e in particolare di Mediaset, anche se è stata spesso ospite in Rai. Si tratta di una giornalista e di una conduttrice di successo, che, nel corso degli anni si è distinta per la sua serietà e la compostezza.

Dal 2013, ormai da ben 10 anni, conduce la trasmissione di Forum, il noto programma che vede due contendenti dibattere su questioni civili, su cui sentenza, alla fine, giudice.

La Palombelli è stata anche co-conduttrice al Festival di Sanremo del 2021 al fianco di Amadeus. Inoltre, ha preso parte, nel corso degli anni, a Domenica In, Otto e mezzo, Matrix, Quarto Grado e molto altro.

Non tutti lo sanno, ma la Palombelli è legata a livello sentimentale al noto politico Francesco Rutelli. La coppia ha quattro figli: Serena, Giorgio, Francisco e Monica.

La conduttrice spicca per la sua grande professionalità, ma non tutti sanno sia una persona che tiene molto alla cura del suo corpo. Proprio qualche tempo fa, è stata paparazzata in spiaggia assieme al marito. Ecco che di seguito vi mostriamo gli scatti incredibili.

Gli scatti in bikini della conduttrice

La Palombelli è senza dubbio una bellissima donna. Oltre alla sua bellezza oggettiva, emana anche carisma e fascino da tutti i pori. Proprio per questo è molto amata anche dal pubblico maschile italiano.

Di recente, è stata paparazzata in spiaggia in compagnia del marito. Di seguito vi mostriamo due scatti: nel primo in bikini qualche anno fa, mentre nel secondo in bikini adesso, in compagnia proprio del celebre politico italiano.

Come potete vedere, Barbara tiene molto alla cura del proprio corpo: ha un fisico snello, slanciato e in salute. Non tutti sanno che la conduttrice pratichi Iynegar yoga e che abbia addirittura una cyclette in camerino! Inoltre, dedica le giuste ore al riposo e al sonno, proprio per evitare che il suo metabolismo si blocchi e non bruci più le calorie che assume durante la giornata.

La giornalista cura anche molto la sua dieta: vista la vita frenetica che conduce, predilige sicuramente i pasti leggeri, ma frequenti. La donna tende a scegliere dei cibi non troppo elaborati proprio per mantenersi in salute e per non impiegare troppo tempo per la loro preparazione.

Uno degli spuntini preferiti dalla giornalista sarebbe quello composto da parmigiano e pere, ricco di proteine, vitamine e sali minerali. Naturalmente, la conduttrice non mangia sempre così poco, ma, quando i suoi pasti sono più abbondanti, sceglie di consumare le verdure e il pesce.

Anche per questo motivo la conduttrice riesce a mantenersi in forma e a dimostrare molti anni in meno rispetto a quelli che ha in realtà.