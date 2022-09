Barbara Palombelli, a 20 anni cadevano tutti ai suoi piedi: che splendore | FOTO

Tutti conosciamo Barbara Palombelli, conduttrice attuale di Forum ma volto televisivo già da tanti anni. Ma ve la ricordate 25 anni fa com’era? Nessuno se lo immaginerebbe mai, una dei volti più belli della tv all’epoca.

Barbara Palombelli da anni, ormai, è la conduttrice di Forum, il programma legale in onda su Rete 4 da più di un ventennio. Dopo Rita Dalla Chiesa, il programma ha scoperto la conduzione, diversa ma apprezzata, della Palombelli.

Ma prima di fare la conduttrice, la carriera di Barbara Palombelli è stata davvero molto ricca. Non tutti però la ricordano ben 25 anni fa, quando la giornalista era davvero irriconoscibile. Ve la ricordate? Ve la mostriamo noi.

Barbara Palombelli irriconoscibile: giovanissima ma già con le idee chiare

Barbara Palombelli ha avuto una carriera molto ricca, dove ha dimostrato spesso di essere determinata e attenta ai suoi obiettivi.

Giornalista, Barbara ha esordito in Rai, precisamente in radio a Radio 2, per poi continuare con collaborazioni importanti con diverse testate italiane, tra cui Il Giornale e Il Corriere della Sera, fino a diventare vice caporedattore per Panorama.

La Palombelli è poi approdata in tv grazie a diversi programmi, come Domenica In, Samrcanda, fino ad arrivare ai più recenti come Quarto Grado e Otto e mezzo.

Ma non tutti ricordano che da giovane è stata anche ospite a Non è la Rai, in cui Ambra Angiolini, giovanissima anche lei, l’ha intervistata.

Bellissima e giovanissima, Barbara Palombelli conquistava già il piccolo schermo, grazie anche alle sue idee già molto chiare.

Durante l’intervista, che è disponibile su Mediaset Play, la Palombelli raccontò di essersi sposata senza indossare l’abito da sposa, con una cerimonia molto intima, alla quale erano presenti solo la mamma e il suocero, anche testimoni.

Un’idea di matrimonio diversa, che all’epoca destò un po’ di scalpore, ma che rimarcò già il fatto che Barbara Palombelli era molto sicura di sé e di quello che voleva dalla vita.

Durante la chiacchierata con Ambra, inoltre, Barbara disse di aver iniziato a lavorare a soli 15 anni, come segretaria, per non pesare sulle spalle dei genitori.

Il matrimonio con Francesco Rutelli

La Palombelli è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, infatti non la vediamo spesso sulle copertine dei rotocalchi italiani.

Sappiamo, però, che è sposata dal 1982 con Francesco Rutelli, con il quale ha anche 4 figli, tra cui tre adottati.

I due sono una delle coppie più longeve del mondo delle personalità in vista del nostro Paese, tanto che in molti si sono chiesti in passato come facciano a durare così tanto, nonostante gli anni.

Tempo fa, durante un’ospitata a Verissimo, la Palombelli e Rutelli hanno svelato il loro segreto: in pratica vivono quasi separati in casa loro, ognuno fa la sua vita, ognuno ha i suoi spazi, un segreto che riesce a far durare la loro storia.