“Bandito dall’incoronazione”, caos nella famiglia reale: mai successo nella storia

Non era mai successo prima e ora nella Famiglia Reale si registra un evento preoccupante: è stato bandito dalla incoronazione.

È stato un anno molto difficile per la Famiglia Reale inglese, da quando la Regina Elisabetta ha lasciato questo mondo sembra proprio che il vero collante sia andato perso. Re Carlo III è alle prese con non pochi problemi, mentre Camilla cerca di mettere in pista la sua autorità con tutti quelli che le capitano a tiro. Kate e William si preparano per il futuro, quando saranno sovrani mentre Harry e Meghan stanno creando alcuni problemi. In tutto questo, Carlo III ha deciso di bandire qualcuno dall’incoronazione ed è la prima volta nella storia.

L’incoronazione di Carlo III

Una incoronazione a tutti gli effetti per Re Carlo III, che ha aspettato il suo momento per tantissimi anni. La morte della Regina Elisabetta non ha lasciato indifferenti, ma il primogenito è pronto a prendersi tutti gli impegni nonostante le mille difficoltà che sta incontrando.

La festa per l’incoronazione dovrà essere un evento speciale, ma anche una occasione per promuovere il Regno Unito con una nuova visione del futuro sia in termini sociali e sia in termini politici. Se all’inizio si pensava ad un evento modesto, anche per non uscire dal budget ridotto, Carlo III ha deciso che un’autopromozione del Paese non possa che fare bene al mondo e agli inglesi.

La cerimonia è prevista nel mese di maggio e il portavoce ufficiale del primo ministro inglese ha confermato che:

“Il Palazzo sta organizzando un programma molto ampio. Ci vorrà una pianificazione significativa. Ci aspettiamo un numero enorme di capi di stato stranieri, dignitari internazionali e ovviamente ci sarà anche un grosso coinvolgimento pubblico”

Ai grandi presenti si devono aggiungere anche i grandi assenti, proprio perché Re Carlo III e sua moglie Camilla Parker potrebbero aver deciso di bandire alcune persone dall’incoronazione per evitare ogni tipo di scandalo.

Bandito dall’incoronazione del Re: mai successo prima

All’interno del Palazzo, la famiglia reale inglese sta subendo alcuni colpi bassi che non si verificano da tempo. Quando Lady Diana ha rilasciato la sua intervista storica raccontando del tradimento del marito Carlo e l’imminente divorzio, la Regina Elisabetta ha saputo mandare avanti il Regno con grande maestria.

Ora è il secondogenito di Diana ad aver messo in qualche modo la famiglia sotto la lente di ingrandimento. Tutto questo è avvenuto con la messa in onda su Netflix del docu-film di Harry e Meghan dove alcuni segreti sono già stati svelati e altri potrebbero emergere nel prossimo futuro.

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle potrebbero essere esclusi dall’evento di incoronazione del Re Carlo III a maggio. Ma l’idea non sarebbe di papà Carlo, bensì della moglie Camilla Parker Bowels.

Il magazine Closer ricorda che c’è ancora moltissima diffidenza nei confronti di Harry e Meghan, da parte della Famiglia Reale. Per ora, infatti, non farebbero parte degli invitati a questo grande evento. Se il figlio del Re non fosse invitato sarebbe la prima volta nella storia.

Da quando il documentario su Netflix è andato in onda, la Famiglia Reale si è chiusa nel silenzio nei confronti di Harry e Meghan. Fonti vicine hanno evidenziato al magazine che al momento non ci sono state delle scuse ufficiali e un accenno di riavvicinamento. William e Kate continuano a mandare avanti gli impegni ufficiali, mentre Camilla preme al fine che Harry non venga invitato come evidenziano i media.