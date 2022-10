Bancomat, occhio alla truffa della monetina: ti svuotano il conto in 1 minuto

I possessori di un Bancomat devono stare attenti ad una truffa che sta andando molto di moda in questi ultimi tempi e che svuota completamente il conto.



La maggior parte degli italiani ha un conto corrente bancario dove mensilmente viene erogato il proprio stipendio direttamente su di esso senza aver bisogno di riscuoterlo in banca.

Diversamente da come accadeva prima, adesso grazie alle nuove tecnologie e alle banche online e a tutti i servizi di e-commerce la maggior parte della popolazione del nostro Paese tende ad essere in possesso di un Bancomat.

Bancomat: attenti alla truffa della monetina

Per questa ragione si sono ridotti notevolmente i ritiri di denaro dagli sportelli bancari o postali così come andando avanti col tempo e grazie all’utilizzo dei pagamenti direttamente con carte l’uso dei contanti sembra venire sempre meno.

Dal 1 luglio, ad esempio tutti i commercianti devono consentire ai loro acquirenti di poter pagare anche un importo minimo con l’utilizzo di una carta di credito o di un bancomat qualora lo richiedano.

La negazione di questo comporta una multa salatissima da parte dell’esercente in quanto c’è l’obbligo che è dovuto anche per risparmiare tempo e ridurre la circolazione di denaro corrente.

Proprio per questo nell’ultimo anno si sono ridotti anche gli ATM che sono sempre di meno in quanto sempre meno gente si reca per ritirare il denaro contante in quanto si sta diffondendo l’uso di Bancomat per quasi tutte le operazioni.

In questo modo, non solo si evita di portare con sé grosse somme di denaro ma si può anche tenere conto dei propri movimenti e dei soldi rimanenti sul proprio conto tramite app.

L’innovazione però non è compresa da tutta la popolazione e ci sono alcuni anziani che non riescono a comprendere come si utilizzano determinate app e nuove tecnologie e pertanto preferiscono avere con sé dei contanti.

Quindi, loro, come anche chi ha bisogno di prelevare contanti dagli ATM spesso sono soggetti ad una truffa chiamata “della monetina” per via del modo in cui viene messa in atto.

Come avviene la truffa

La truffa avviene quando qualcuno si avvicina all’ATM per prelevare del denaro, in questo caso per poter avere del contante il titolare del conto dovrà inserire il proprio PIN ed è proprio in questo momento che i truffatori agiscono.

Di solito agiscono sempre in due e si posizionano dietro il malcapitato. Uno di loro getta per terra una monetina o una banconota e chiede a colui che sta prelevando i soldi se il denaro per terra è di sua proprietà.

Il malcapitato qualora si abbassa per prendere il contante per terra o dia uno sguardo non si accorge che l’altro truffatore dopo aver visto il suo codice PIN sostituisce la carta valida con una simile che in realtà è inutilizzabile.

In questo modo i due truffatori riescono a levare il Bancomat e a entrare in possesso del codice per poter prelevare ulteriori soldi e successivamente allontanandosi si recano presso un ATM più distante per prelevare le somme di denaro consentite finché il conto non viene prosciugato.

Solo in un secondo momento, quando nella carta non c’è più nessun soldo e prima che venga bloccata la gettano via in modo da non poter essere rintracciati tramite la lista di movimenti.

Bisogna quindi fare sempre molta attenzione quando si prelevano dei contanti da un ATM e stare attenti a chiunque si avvicini a noi e a coprire i tasti quando digitiamo il nostro codice PIN oltre che a non farsi distrarsi durante l’operazione.

Soltanto in questo modo i truffatori avranno difficoltà a mettere in atto la loro strategia e si troveranno costretti a lasciar perdere il loro piano e rinunciare così alla truffa.