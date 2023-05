Bancomat, occhio al pericoloso metodo della tasca: ti fregano tutti i soldi dal conto

Con questo metodo i truffatori riescono a rubare dal tuo bancomat senza che nessuno se ne accorga. Ecco come.

Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato ad utilizzare carte di credito e di debito dotate di tecnologia contactless per pagare i loro acquisti quotidiani. Grazie a questa tecnologia, è possibile pagare velocemente e in modo semplice, avvicinando la carta di credito o bancomat ad un lettore. Tuttavia, questa comodità può anche diventare un’opportunità per i truffatori, che sfruttano il cosiddetto metodo della tasca per svuotare i nostri conti.

Attenzione alla carta del bancomat contactless

A volte, se non si sta attenti, basta davvero poco per ritrovarsi senza denaro. Questo può capitare se siamo vittima di un nuovo tipo di truffa che circola da qualche tempo, soprattutto nelle metro delle grandi città.

La truffa consiste nell’avvicinare un dispositivo contactless al portafoglio o alla borsa della vittima, in modo da rubare denaro dalla sua carta di credito o di debito. Questa operazione può essere eseguita molto rapidamente e senza che nessuno si accorga di nulla. Così facendo, si possono rubare fino a 30 euro da un conto.

Il contactless è sicuramente un metodo semplice e veloce per pagare con una carta o con bancomat, in quanto richiede solo di avvicinarla ad un lettore. Questo però è possibile solo fino a 30 euro. Al di sopra di quella cifra, bisogna digitare il PIN. Con la stessa facilità, tuttavia, è possibile anche rubare i soldi dal nostro conto.

L’esperimento del giovane YouTuber

A dimostrare che questo tipo di truffa sia un reale pericolo è stato anche un esperimento condotto da uno YouTuber, Kiko.Co, che ha verificato se questo metodo per rubare denaro funziona davvero.

Per farlo, il giovane ha utilizzato un dispositivo contactless che teneva in una tasca. Dopodiché, nella metro ha acceso l’apparecchio per una transazione da 10 euro. Poi si è avvicinato ad un signore, ed effettivamente è riuscito a sottrargli 10 euro con quella operazione.

Ovviamente, il giovane ha poi ridato il denaro al signore. Una truffa del genere può andare a buon fine se il dispositivo contactless si trova a meno di 3 cm dalla nostra carta. Motivo per cui un ambiente in cui c’è una distanza ravvicinata tra le persone, come la metro, è l’ideale per chi voglia rubare in questo modo.

Come proteggere la propria carta bancomat dalle truffe

Come abbiamo compreso, bisogna stare molto attenti, ma ci sono dei fattori da considerare per proteggersi da questo genere di truffe.

Una prima cosa da fare è autorizzare l’app della banca ad inviare notifiche SMS per ogni transazione effettuata. In questo modo, saremo sempre informati quando del denaro esce dal nostro conto e potremo anche bloccare la carta in caso di movimenti sospetti.

Inoltre, è possibile utilizzare delle custodie anti RFID per proteggere le carte dal furto tramite tecnologie contactless. Queste custodie sono disponibili online o nei negozi specializzati e bloccano il segnale RFID della carta, impedendo ai truffatori di accedere ai dati contenuti nella carta.

Se non vogliamo acquistarle, possiamo creare noi stessi questo tipo di custodie inserendo dell’alluminio nel portafogli intorno alle carte. Un terzo consiglio da applicare è controllare con regolarità i movimenti e le transazioni sul conto, in modo da avere sempre la situazione sotto controllo.

Comunque, in caso di furto, è importante denunciare immediatamente l’accaduto alle autorità e alla propria banca. La banca, infatti, potrà rimborsare il denaro rubato e, allo stesso tempo, adottare le giuste misure di sicurezza per prevenire ulteriori truffe.

Per concludere, quindi, sebbene la tecnologia contactless delle carte di credito e di debito sia molto comoda, è importante essere sempre vigili e adottare le giuste precauzioni per proteggere il proprio denaro da eventuali truffe. Con un po’ di attenzione e prudenza, possiamo evitare di diventare vittime di queste truffe e godere della comodità del pagamento contactless in tutta sicurezza.