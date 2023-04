Banana, trovati una marea di pesticidi nelle polpa: non scegliere questa varietà

Nella polpa della banana sono stati trovati dei pesticidi, nocivi per la salute di tutti gli esseri umani: attenzione a questa tipologia.

Le banane con pesticidi rappresentano una realtà moderna di commercializzazione del prodotto. Questo è un frutto versatile, nutriente e ricco di elementi indispensabili per l’organismo umano. I benefici e le proprietà di questo frutto sono illimitate, migliorando la digestione e anche l’umore. Ricco di fibre e di vitamine, si trasforma in un alleato perfetto per la salute. Tuttavia, un test ha messo a confronto alcuni marchi noti delle banane con dei risultati che lasciano perplessi.

Banane con pesticidi: test e valutazioni

È il frutto più consumato in Italia, con una importazione di circa 600mila tonnellate ogni anno. Il consumo medio a famiglia è di 10,5 chilogrammi. Spesso e volentieri pensiamo che la polpa della banana non contenga pesticidi in quanto protetta dalla buccia spessa, che viene tolta.

Tuttavia, il nuovo test svolto da Il Salvagente pone l’accento su una realtà completamente diversa.

La buccia spessa non funge da barriera e i pesticidi penetrano lungo la polpa, con sostanze chimiche che vengono ingerite sistematicamente ad ogni morso.

Il Salvagente ha voluto analizzare questo frutto, prendendo in riferimento 20 marchi differenti di banane che sono vendute al supermercato classico e anche al discount in Italia.

Il risultato del test lascia perplessi, considerando che solo su tre marchi non sia stato trovato nulla.

Pesticidi nelle banane: attenzione a questa tipologia

Come emerge da questo test, l’industria alimentare per la banana usa un numero alto di sostanze chimiche. Questo sfocia in determinati problemi di salute per i consumatori e per i lavoratori che si occupano della loro coltivazione.

Ovviamente, l’effetto domino impatta anche sull’ambiente e sulla contaminazione delle risorse a disposizione.

Solo tre prodotti dei venti analizzati non presenta dei pesticidi sulla polpa. Il test di Il Salvagente ha messo in allerta i consumatori, con tracce di pesticidi che sono comunque – è bene precisarlo -entro o al di sotto dei termini previsti dalla legge. In alcuni casi, lo stesso frutto ha fatto emerger l’uso di sei pesticidi differenti. Questo è un grave rischio per il consumatore, con questo mix che non è di certo salutare.

Come anticipato, le sostanze chimiche rilevate erano presenti secondo i termini di legge. La rivista ha però puntato il dito contro i neonicotinoidi, classe di insetticida pericolosa per il benessere e la vita delle api. L’Unione Europea è già a lavoro per bandire del tutto l’uso di questo pesticida/insetticida. Tuttavia alcuni Stati continuano a chiedere delle deroghe in merito.

Ritrovati pesticidi anche nelle banane biologiche, che non sono esenti da questa contaminazione.

Una sorpresa che ha lasciato i ricercatori senza parole: un prodotto biologico non dovrebbe contenere alcuna sostanza chimica. Dopo questo risultato, alcuni supermercati hanno bloccato l’importazione di quelle determinate marche o hanno richiesto un ulteriore test.