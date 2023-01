I supermercati preferiti dagli italiani: la classifica completa di Altroconsumo

Altroconsumo ha deciso di valutare il livello di soddisfazione di tutti i clienti dei supermercati dividendoli in tre tipologie di negozi: iper/super/superette, poi i discount e infine le catene locali.

Ciò che i consumatori ricercano maggiormente sono: praticità, qualità dei prodotti e convenienza.

I supermercati preferiti degli italiani, l’indagine di Altroconsumo

L’associazione ha stilato una lista dei supermercati preferiti degli italiani tenendo in considerazione il grado di soddisfazione dei consumatori per tre tipologie differenti di negozi: supermercati che sono i punti vendita più piccoli e principalmente con meno prodotti, i discount e infine le insegne locali. La classifica è stata fatta tenendo conto delle risposte di circa 9834 soci. Per quanto riguarda i supermercati, sul podio ci sono Esselunga ed Ipercoop seguiti immediatamente da Naturasì, Coop e Interspar. In più tutte queste catene primeggiano anche nelle classifiche pubblicate durante lo scorso settembre sull’inchiesta sui prezzi. Esselunga ad esempio è arrivato a quota 80, seguito da Ipercoop con 79, Naturasì con 78 e poi Coop e Interspar con 76 e 75.

Per quanto riguarda i discount in cima alla classifica ci sono Eurospin e Aldi entrambi con il 78% di soddisfazione generale e quindi sul primo gradino del podio a pari merito. Subito sotto abbiamo Todis, Lidl e MD Discount, anche loro a pari merito con il 75% di preferenza. Per la loro categoria, i clienti li apprezzano principalmente per i prezzi ma piacciono anche i prodotti. Sotto questo punto di vista hanno tutti quanti i discount sopracitati una valutazione ottima tranne Tuodì, IN’s e Prix con buono.

Passando poi alle catene locali abbiamo in prima fila i Supermercati Visotto con un 80% di soddisfazione globale e poi abbiamo i brand romani ovvero Pewex e CTS Supermercati, a seguire Iperlando con un 79% e Tosano, Martinelli, Rossetto, Vg-Il viaggiator goloso e Dem a pari merito tutte quante con un 78% di preferenza.

Durante il sondaggio, Altroconsumo ha deciso di analizzare anche quali elementi gli intervistati hanno tenuto in considerazione per scegliere il loro market di fiducia. È venuto fuori che la praticità è la caratteristica che la maggior parte dei clienti cerca nei supermercati, soprattutto praticità intesa come facilità di raggiungimento. Poi al secondo posto cioè la convenienza, che vede il 25% degli intervistati che scelgono il market in base a questo criterio. Al terzo posto invece c’è la qualità dei prodotti e il buon assortimento di questi ultimi. A questi tre criteri si aggiungono altri elementi considerati importanti per molti, ad esempio c’è il comfort dei punti vendita, criterio che in generale ha molti ottimi e buoni; sotto questo punto di vista primeggiano l’Esselunga e l’Interspar.

Poi c’è il tempo di attesa in cassa, elemento che vede una soddisfazione globale decisamente tiepida. I market più apprezzati per questo elemento sono Naturasì ed Esselunga. Mentre un punto a sfavore sembra essere la qualità della frutta e della verdura fresca. Un ultimo criterio che Altroconsumo ha analizzato è la soddisfazione da parte del cliente per quanto riguarda la qualità del pesce, su questo la soddisfazione generale è decisamente bassa, a grandi linee non si va oltre un giudizio medio.

In generale però tutti gli intervistati sono abbastanza soddisfatti per quanto riguarda la qualità dei prodotti a marchio commerciale, ovvero tutti quei prodotti che hanno il nome dell’insegna del market o catena, chiamati anche private label. Tali prodotti sono ritenuti meno cari in confronto a quelli di marca, questo elemento ha giudizi ottimi per quanto riguarda la maggior parte dei market. Tirando le somme i clienti sono soddisfatti dei prodotti che portano il marchio del discount e i market con tale giudizio sono Lidl ed Eurospin; poi ci sono tutti gli altri con giudizio buono. Infine i supermercati che si aggiudicano i punteggi migliori sono: Ipercoop, Coop ed Esselunga.