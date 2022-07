I pubblici ministeri di Palermo avrebbero intenzione di chiedere la rogatoria internazionale in Egitto, per approfondire le indagini sulla morte di Andrea Mirabile.

Continuano le indagini sulla morte del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di sei anni palermitano morto durante una gita a Sharm el-Sheikh pare per un’intossicazione alimentare. I pubblici ministeri di Palermo avrebbero intenzione di procedere con la rogatoria internazionale, e collaborare con le autorità egiziane per far luce sulle cause della morte. I pm hanno disposto una seconda autopsia dopo quella eseguita in Egitto.

Morte Andrea Mirabile, proseguono le indagini

Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Mirabile. Il piccolo, morto lo scorso due luglio, aveva accusato dei malori pare dovuti ad intossicazione alimentare, così come madre e padre. Insieme i tre si trovavano in vacanza a Sharm el–Sheikh. Rosalia Manosperti era subito guarita dopo i primi sintomi e malesseri, mentre il padre Antonio Mirabile aver avuto delle complicanze dopo l’ospedalizzazione.

La peggio purtroppo l’ha avuta Andrea, che a soli sei anni è deceduto per cause ancora da chiarire nel dettaglio. In questo senso i magistrati di Palermo si stanno muovendo per andare a lavorare sul campo, in Egitto, scegliendo la strada della rogatoria internazionale.