Bambina di 9 anni colpita da un sasso in Sardegna: scatta la denuncia

Momenti di paura in Sardegna: una bambina, nella zona di Nuoro in una delle Cale più belle dell’isola, è rimasta ferita da un masso caduto dalla scogliera nella mattinata di oggi 13 luglio.

Le vacanze sono momenti di relax e divertimento per milioni di italiani che in questi mesi si stanno muovendo, raggiungendo mete di mare e montagna.

Ma non sempre va tutto come dovrebbe, come per una famiglia di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, che è stata protagonista di un brutto episodio: la bambina di 9 anni è stata colpita da un masso caduto dalla scogliera.

Masso cade da una scogliera in Sardegna, bambina ferita

Una brutta disavventura in Sardegna questa mattina per una famiglia trentina, che si trova in vacanza a Tortolì, nella zona dell’Ogliastra.

Il nucleo familiare si trovava nel bel mezzo di un’escursione a Cala Mariolu, una bellissima spiaggia di Baunei, nei pressi di Nuoro, che si trova sotto grandi scogliere calcaree.

Durante la mattinata, un masso si è staccato e si è frantumato in mille pezzi, colpendo il viso di una bambina di 9 anni, che era in acqua e che è rimasta ferita allo zigomo in modo molto importante.

Al momento dell’incidente, in acqua c’erano tantissime altre persone, nonostante la spiaggia sia a numero chiuso di un massimo di 700 bagnanti.

Subito è stata portata nell’ospedale più vicino, il San Francesco di Nuoro, dove i medici sono subito intervenuti per chiuderle la ferita con sette punti.

Ora la bambina sta meglio, nonostante abbia perso molto sangue dopo la vicenda, ed è uscita dall’ospedale, ma la questione non si conclude qui, la famiglia ora vuole sporgere denuncia.

Le testimonianze della famiglia

Tanta paura oggi sulla spiaggia di Cala Mariolu in Sardegna, la bambina colpita ha rischiato grosso e, come riporta Il Corriere della Sera, il padre e la madre sono stati scossi da un grande spavento.

Al quotidiano il padre ha dichiarato di aver avuta molta paura per la figlia, soprattutto per l’occhio che poteva essere gravemente colpito per poco.

Ora, vogliono denunciare il Comune per lesioni e il loro legale ha dichiarato:

Si ipotizzano lesioni gravissime al volto, rischia uno sfregio permanente. Non potrà prendere sole e fare il bagno e per un anno dovrà evitare il sole al viso. Ma poteva andare peggio.

La vicenda, quindi, non finisce qui perché la famiglia è intenzionata a cercare giustizia per la piccola lesionata improvvisamente.

A quanto pare su questa spiaggia non è la prima volta che cadono massi dalla scogliera, infatti solo qualche giorno fa un’altra turista, di origini polacche, è stata colpita da pietre cadute ed è stata medicata con due punti di sutura.