Auto contro un camion fermo nella piazzola di sosta: un morto e tre feriti sull’A4

Tragico scontro tra un’auto e un camion poche ore fa sull’A4, in prossimità dell’area di servizio di Arino Ovest, all’altezza di Dolo, provincia di Venezia, nella corsia in direzione di Milano. Una vettura con a bordo 4 persone si è schiantata contro un mezzo articolato fermo in una piazzola di sosta, finendoci sotto. il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, questi ultimi la moglie e i figli del conducente. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Mestre, oltre ai vigili del fuoco e i mezzi del 118. I tre superstiti sono tutti in gravi condizioni, e si è reso necessario l’intervento anche dell’eliambulanza. I medici, invece, non hanno potuto fare nulla per il conducente, un uomo, dichiarato morto sul colpo. Si tratterebbe di una famiglia di nazionalità svizzera. La causa di quanto accaduto deve essere ancora accertata, ma potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno o di un malore ad aver causato l’incidente.

Schianto sull’A4: auto contro camion, 1 morto e 3 feriti

A perdere la vita sul colpo, il conducente della Porsche Cayenne, l’unico adulto, dichiarato morto sul posto dai soccorritori. Feriti la donna e i due minorenni, trasportati con l’ausilio dell’elisoccorso agli ospedali di Padova e Mestre: sono tutti e tre in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti i mezzi del 118, la polizia stradale di Mestre e i vigili del fuoco che hanno riscontrato diverse difficoltà per liberare dalle lamiere gli occupanti, e che ora si stanno occupando di spostare ciò che resta della vettura da sotto il camion. Sono ora in corso gli accertamenti e i rilievi per capire cosa possa aver scatenato l’incidente, anche se l’ipotesi è che si sia trattato di un malore o un colpo di sonno.

La carreggiata a tal proposito è stata chiusa, per permettere non solo l’atterraggio dell’elisoccorso del Suem, ma anche permettere ai pompieri di lavorare per liberare l’autoarticolato e alla polizia di eseguire i rilievi. ciò ha causato un notevole disagio al traffico autostradale, con code che hanno superato i 10 chilometri in entrambi i sensi e hanno interessato anche il Passante di Mestre. Circa un’ora fa, la carreggiata in direzione Milano è stata riaperta, e ora gradualmente la viabilità sta ritornando normale.