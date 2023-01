Bagno e camera splendenti in 15 minuti col metodo degli hotel: zero polvere in giro

Grazie ad un metodo sperimentato negli hotel avremo il bagno e la camera splendenti in soli 15 minuti. Ecco come procedere.

Nelle nostre case tendiamo sempre a poter lavare tutte le superfici come meglio possiamo utilizzando tutti i detergenti in vendita che ci promettono che tutto lo sporco in eccesso venga rimosso.

Questo però, il più delle volte non avviene e non per via dell’inefficacia dei prodotti in commercio ma per via delle macchie che si rendono più ostinate del previsto e che rimangono tali per molto tempo.

Metodo degli hotel: come pulire a fondo la propria casa

Basti pensare che in cucina e anche nel bagno, il calcare non fa altro che annidarsi sui rubinetti e ovunque ci sia acqua e anche se strofiniamo e utilizziamo i prodotti migliori, rimangono degli aloni.

Lo stesso succede per via del silicone. Il suo annerimento forma un alone nero che è molto difficile da sbiancare e bisogna stare molto attenti a far si che strofinando questo non si deteriori e che crei danno.

Infatti, il silicone è utilizzato per far si che tra i sanitari e i rubinetti e le superfici non vi passi l’acqua e qualora lo staccassimo o strofinassimo energeticamente questo potrebbe rovinarsi e far filtrare l’acqua all’esterno.

Anche la polvere è uno dei maggior problemi a cui dobbiamo dar conto e spesso nelle nostre case anche se passiamo la pezza ogni giorno, questo si annida anche per via dell’aver avuto finestre aperte per tutto il giorno.

Pertanto, ci ritroviamo a dover pensare un modo per far si che tutto lo sporco e la polvere vada via e per rendere il nostro bagno splendente come se stessimo per ospitare qualcuno di davvero importante.

Per questo, è consigliabile utilizzare un metodo che viene preso in considerazione dai migliori hotel e che risolve il problema dello sporco e della polvere una volta per tutte senza dover stare più a scervellarsi.

Come procedere

Bisogna avere con sé disinfettante, detergente per il bagno, panni sanitari, panni in microfibra e detergente vetri, panni per la pulizia dei mobili un detergente universale e disincrostante wc, oltre che spazzole varie, sacchetti per i rifiuti e vari guanti sia di gomma che monouso.

Prima di tutto bisogna assicurarsi di avere le mani pulite e fatto questo procediamo, utilizzando un paio di guanti monouso, alla pulizia della camera. Fatto questo possiamo procedere.

Una volta levate le lenzuola utilizzate, spruzzare con uno spray antistatico e del detergente un panno in microfibra e pulire la testiera del letto mentre con un detergente per i vetri tutti gli specchi presenti nella camera.

Fatto questo, possiamo mettere le lenzuola pulite, dopo aver pulito con dei panni cattura polvere tutti gli altri oggetti presenti nella stanza verificando che gli oggetti elettronici funzionino alla perfezione.

Successivamente, per quanto riguarda il bagno, procedere prima lavando con un detergente per il bagno, la doccia e il box doccia e strizzare la pezza bagnata in un cestello che poi andremo a immergere dentro il wc tirando lo sciacquone.

Dopo con una spugna su cui avremo versato un po’ di detersivo per l’igiene dei sanitari, lavare tutti i lavelli sia dall’esterno che dall’interno e risciacquare per poi fare la stessa cosa sul wc, utilizzando un’altra spugnetta.

In questo modo, avremo sanificato e pulito la nostra casa e diremo addio alle macchie in eccesso e alla polvere, così come accade nei migliori hotel.