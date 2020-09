Badelj della Lazio al Genoa

Dopo aver piazzato il colpo Muriqi in entrata, la Lazio ha iniziato a sistemare qualche esubero di troppo. In attesa dell’ufficialità sul trasferimento di Bastos in Turchia, nelle prossime ore a Formello si attende quella per Badelj, promesso al Genoa.

La trattativa

Milan Badelj, mediano classe 1989, è arrivato a Roma ben due anni fa, ed è stato girato in prestito alla Fiorentina nell’ultima stagione, che ha deciso però di non riscattarlo. Adesso il giocatore ha raggiunto un accordo economico con il Genoa, pronto a prelevarlo a titolo definitivo. Con il “grifone” il giocatore firmerà un contratto di tre anni, mentre alla Lazio spetterebbero 2,5 milioni di euro più bonus. In totale il costo dell’operazione potrebbe arrivare attorno ai 3 milioni di euro.