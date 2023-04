“Avvistati dopo 300 anni”, nessuno pensava di trovarli lì: cosa c’era in acqua

Avvistati dopo 300 anni diversi esemplari di una specie di animale che nessuno si aspettava di poter mai vedere.

La scoperta sconcertante è stata fatta da alcuni studiosi, che hanno avvistato questa creatura nei nostri mari. Non la si vedeva da ormai 300 anni.

Avvistati dopo 300 anni: cosa c’era in acqua

Di recente, sono stati avvistati dopo 300 anni in acqua delle creature incredibili, che in molti si erano addirittura dimenticati che esistessero. Non è la prima volta che gli studiosi avvistano degli animali che stavano studiando e che erano spariti ormai da tempo.

Un tempo, però, che ormai durava da ben più di 300 anni. L’ultima volta che erano stati visti, infatti, era il lontano 1705. All’epoca, fu lo scienziato tedesco Philipp Breyne a scoprire l’esistenza di alcuni esemplari di quest’animale. Li aveva avvistati presso la zona sud di Ibiza, in Spagna.

Da allora, poi, nessuna notizia. Erano ormai più di 300 anni che nessuno li vedeva, ma adesso sono arrivati e si stanno diffondendo sempre di più.

Di cosa stiamo parlando? Ci riferiamo al mollusco nudibranco. Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli e soprattutto vi mostriamo il suo aspetto.

Arriva il mollusco nudibranco, ecco cos’è

Gli studiosi hanno sempre pensato che questa creatura avesse il suo habitat naturale nell’Oceano Atlantico. Sono stati avvistati dopo 300 anni sia nell’Oceano Pacifico che nel Mar Mediterraneo.

In particolare, in base alle ultime scoperte, questi animali si sarebbero spinti fino al Mediterraneo dallo Stretto di Gibilterra.

Ecco qual è il loro aspetto: siamo sicuri che vi stupirà.

Come potete vedere, è uno strano mollusco blu e bianco, con degli arti che sembrano delle piante o dei cristalli. Ha una forma davvero particolare e riconoscibile, che colpisce tutti per la sua bellezza.

Visto che ormai la si avvista un po’ ovunque, a questo punto, i ricercatori deducono che in realtà questa creatura possa essere presente in tutti gli oceani del mondo. La si conosce come mollusco nudibranco, ma anche come angelo blu, lumaca di mare, rondine di mare o drago blu.

Ma come mai questa creatura marina ha così tanti nomi? Gli appellativi sono dovuti al fatto che sia un animale dalle forme insolite, che ricorda molto le creature mitologiche, come ad esempio i draghi. Sembra proprio una miscela di animali differenti ed è proprio per questo che può risultare strano a molti.

L’ultimo avvistamento più recente è stato fatto in prossimità della città di Alicante, all’interno della Comunità Valenciana, nella stessa Spagna nella quale era stato avvistato ben 300 anni fa.

Ora sono tantissime le persone curiose che vogliono avvistare questa creatura, per fotografarla e per mostrarla a tutti. Sono davvero poche le persone in tutto il mondo che possono raccontare di averla vista. Fino a oggi, a quanto pare, non ci sono ancora stati degli avvistamenti in Italia.

Chissà, però, se ci saranno prossimamente. Non ci rimane che attendere che qualcuno lo avvisti in qualsiasi parte del Mar Mediterraneo prossimo al nostro Bel Paese. Sarà a quel punto che potremo iniziare a sperare di incontrarlo sulle nostre spiagge.