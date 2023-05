Avviso dalla banca, arriveranno somme extra sul conto: chi avrà un nuovo accredito

Sul conto corrente personale arrivano delle somme extra come accredito: questo dice un avviso della banca. Facciamo chiarezza?

Ci sono delle nuove comunicazioni che potrebbero allietare i correntisti. L’avviso di una banca ha evidenziato una somma in arrivo sul conto, completamente extra e inaspettata. Si è di solito abituati a degli alert per fare attenzione alle truffe che possono esserci in giro. In questo caso si tratta di un accredito che l’Istituto invia ad alcuni clienti per un motivo specifico. Facciamo chiarezza?

L’avviso dalla banca Intesa San Paolo

Come anticipato, al giorno d’oggi la tecnologia aiuta a risolvere non poche problematiche burocratiche. Allo stesso tempo, ci sono anche delle truffe alla quale fare molta attenzione. In questo caso non si tratta di alcuna truffa, ma di un avviso dalla banca per alcuni dei suoi correntisti. Ad un tratto si sono ritrovati con un accredito direttamente sul conto.

Il caso è curioso, proprio perché di solito non si ricevono dei soldi. Eppure, alcuni correntisti hanno avuto questa strana sorpresa. Gli stessi clienti hanno contattato l’Istituto di credito San Paolo e la notizia è poi stata divulgata anche sul web.

Banca Intesa San Paolo – secondo quanto viene evidenziato – ha creato un annuncio per spiegare bene quello che stava accadendo e per tranquillizzare i sui clienti. Non si tratta di un errore e a nessuno verrà richiesto di restituire la somma ricevuta.

Perché ci sono più soldi sul conto di questi correntisti

L’avviso non è stato divulgato solamente per spiegare bene tutto ai correntisti, ma anche per mettere l’accento sul fatto che non ci fossero truffe in merito.

In un’era digitale come questa è possibile che succeda qualcosa al proprio conto corrente. Ovviamente anche ritrovarsi dei soldi in più è un caso particolare, proprio perché c’è sempre il timore di doverli poi restituire.

La risposta di questo accredito si trova all’interno dell’avviso della banca, con una azione molto facile da comprendere. Infatti, molti correntisti potrebbero essere possessori di carte prepagate chiuse oppure estinte completamente.

La carta prepagata estinta con credito a disposizione pone la banca nelle condizioni di restituire la somma. Cosa vuol dire? L’importo a disposizione viene trasferito in automatico sul conto corrente, così da poter chiudere il conto prepagato senza che nessuno ci rimetta.

Questo di solito accade ogni dieci anni. Viene fatto un controllo da parte della Banca che chiude le carte prepagate estinte oppure scadute. Per tutti coloro che non hanno ricevuto l’accredito o vogliono capirne di più, basta recarsi direttamente in Filiale e chiedere informazioni.

Le carte prepagate con un importo residuo potrebbero quindi estinguersi. La bella notizia è che l’importo non viene comunque perduto ma recuperato direttamente sul conto personale. Questo dovrebbe comunque accadere con tutte le banche.