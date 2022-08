Avanti un altro, ricordate l’amatissimo alieno? Obbligato a mollare | Che ‘finaccia’

By

Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti intitolato Avanti un altro! è, senza dubbio, tra i più seguiti dai telespettatori italiani. Scopriamo insieme chi era l’interprete di tale figura e che fine ha fatto ad oggi.

Oltre che alla spiccata e oramai nota simpatia dei due padroni di casa, il pubblico ha imparato ad affezionarsi anche a tutti i personaggi che costituiscono il celebre “Salottino”, tra i quali non possiamo non citare l’amatissimo “Alieno”.

I programmi di intrattenimento sono tra i più gettonati dal grande pubblico italiano, motivo per il quale, negli anni, tale categoria di trasmissioni è stata ampliata sempre di più. Ad oggi, infatti, è possibile scegliere tra una vasta gamma non solo di varietà, ma anche di reality e game show.

Tra essi, uno dei più celebri e seguiti è Avanti un altro!, in onda su Canale 5 in fascia preserale al timone del quale vi sono Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ad affiancare i due conduttori e a far divertire il pubblico a casa ci pensano i personaggi del “Salottino”, ognuno dei quali ha un ruolo ben preciso all’interno del programma.

Ricordate, a tal proposito, il simpatico “Alieno“? Colui che ci ha tenuto compagnia con le sue divertenti performance durante le prime stagioni? Ebbene, ecco tutto quello che c’è da sapere, ad oggi, sull’interprete di tale personaggio.

Chi è, e che fine ha fatto l’Alieno di “Avanti un altro!”?

Il personaggio di Avanti un altro! che durante le prime edizioni ci ha tanto fatto divertire, l'”Alieno”, è stato interpretato da Leonardo Tricarico, originario di un paese in provincia di Bari, sposato e padre di famiglia.

Leonardo ha ricoperto il ruolo dell'”Alieno” fino al 2017; sono cinque anni, dunque, che tale personaggio non appare più nelle puntate del noto game show. La motivazione potrebbe essere riconducibile, secondo indiscrezioni, alle figure nuove che, negli anni, si sono aggiunti al “Salottino”, le quali sarebbero andate a sostituire il simpatico Alieno, pertanto costretto a mollare il suo divertentissimo ruolo.

Se vi state chiedendo che fine abbia fatto Tricarico, ad oggi, nessuno lo sa. Da tanta visibilità è arrivato a sparire completamente nel nulla… una fine che nessuno si aspettava, considerando che tutt’oggi è amatissimo dal pubblico che desidererebbe riaverlo nel programma. L’ex protagonista della trasmissione di Paolo Bonolis, infatti, non compare più in televisione da molto tempo. I suoi profili social, inoltre, dove prima era molto attivo, non vengono più aggiornati da diverso tempo.

Una nuova e imperdibile edizione

Nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Avanti un altro! è stato riconfermato, motivo per il quale per il 2023 è prevista un’altra divertente ed esilarante edizione del programma.

Le novità, di certo, non mancheranno, e una di esse è già stata annunciata anche da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e titolare dell’agenzia di produzione che si occupa di tale trasmissione. Nel “Salottino” del game show ci sarà una new entry, ovvero, l’ex gieffina Sophie Codegoni, alla quale è stato assegnato il ruolo di “Bonas“.