Adozioni in crollo in Italia nel 2021: solo 680 lo scorso anno

Poco meglio del 2020, quando le adozioni erano state 669. Ma nel 2021 il numero di adozioni sono state 680. Un dato ancora molto basso rispetto a quello pre pandemia.

Adozioni, in Italia numeri bassissimi: c’entra anche il covid

Poco più della metà delle adozioni dell’anno 2019. Il 2021 non si scrolla di dosso la crisi covid nel settore delle adozioni di bambini stranieri, che nel 2020 aveva toccato il minimo storico. Nell’anno della pandemia infatti le adozioni era state 669, il più basso numero di sempre.

Ma anche nel 2021 tale crisi è continuata quasi in parallelo rispetto al primo anno di covid. Si, perché l’aumento è stato minimo, ossia 680 bambini adottati in tutto l’anno.

Nel 2019, prima della pandemia, le adozioni erano state 1.205, secondo quanto fornito dalla Commissione per le adozioni internazionali. Una tendenza al ribasso in ogni caso anche tre anni, considerando che nel 2012 le adozioni erano state ben 3.106.

Per quanto riguarda il covid, e l’aumento registrato nel 2021 – che ammonta al 7% rispetto all’anno prima – la crisi pesa soprattutto per le coppie, sempre più in difficoltà economica, e il lockdown ha influito secondo gli esperti.

Adozioni, nel 2021 solo 563 coppie hanno adottato stranieri

Tornando sul 2021, il rapporto della Commissione fa emergere dati relativi alle coppie che hanno adottato un bimbo straniero. Sono 563, contro le 526 del 2020. Numeri quasi identici, tendenza ancora al ribasso dunque, e cifre lontanissime dagli anni pre pandemici. Nel 2019 infatti le coppie erano state quasi il doppio, 969. Inarrivabile il dato del 2012, quando erano stati adottati 3.106 bambini.

Le coppie, dieci anni fa, erano state 2.469. Ma ancora in aumento gli ostacoli e le tempistiche relative all’adozione. Nel 2021 sono stati 52 i mesi necessari per completare il percorso adottivo. Mentre nel 2020 i mesi erano stati 47.

Le regioni italiane con il maggior numero di adozioni nell’anno 2021 è stata la Lombardia con 78 bambini. Segue la Puglia con 71 e la Campania con 69. Anche il Lazio a quota 69 bambini lo scorso anno.

Il sesso dei bambini adottati vede una piccola maggioranza nei maschi, per l’esattezza il 59%, mentre l’età media dei bambini è stata nel 2021 di 6,7, praticamente identica a quella dell’anno prima.

In tutta la Penisola nel 2021, si è visto un quadro più variegato però rispetto agli anni precedenti. Incremento importante per il Molise, con un +166,7% e per il Trentino-Alto Adige +85,7%. L’Umbria ha fatto registrare un +50%, partendo da valori molti bassi. Flessioni in Toscana e in Calabria, che fa -35,5%.